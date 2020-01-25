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UKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güldal Mehmetçik, D vitamininin eksikliğine dikkat çekti

D vitamini vücudun tüm sistemini etkiliyor..

UKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güldal Mehmetçik, D vitamininin eksikliğine dikkat çekti

D vitamini vücudun tüm sistemini etkiliyor..

25 Ocak 2020 Cumartesi 13:17
UKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güldal Mehmetçik, D vitamininin eksikliğine dikkat çekti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güldal Mehmetçik, kış aylarında en çok eksikliği görülen D vitamininin vücudun tüm sistemini etkilediğini açıkladı.

D vitamininin, tıp dilinde kalsiferol denilen, yağda çözünen, karaciğerde ve yağ dokularında depolanan vitamin çeşitlerinden biri olduğuna dikkat çeken Mehmetçik, hayati önem taşıyan bu vitaminin, D2 ve D3 olarak iki çeşidi bulunduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Mehmetçik, D vitamini eksikliğinin birçok hastalığa sebebiyet verdiğini hatırlatarak, ‘’D vitamini almanın en sağlıklı yolu, güneş ışığı ve besinlerdir’’ ifadelerini kullandı.

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Günümüz yaşam koşullarının zorluklarına da dikkat çeken Mehmetçik, “Kapalı ortamlarda çalışmak ve açık hava aktivitelerini yeterince gerçekleştirememek, D vitamini eksikliğini gün yüzüne çıkarıyor” dedi.

Prof. Dr. Mehmetçik, D vitamini eksikliğinin oluşması durumunda bazı belirtilerin ortaya çıktığın kaydederek, D vitamini eksikliği olan kişilerde “Yorgunluk, yürümekte zorlanma, denge problemi, kuvvet kaybı, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişken ruh hali, uykusuzluk, eklem ve parmaklarda ağrı, gözaltı morlukları, kilo vermekte güçlük çekme, aşırı terleme ve sürekli üşüme belirtilerini gözlemleyebilirsiniz” diye konuştu.

D vitamini eksikliğinin kanser, kronik yorgunluk, diyabet, hipertansiyon, depresyon, romatizma ve kalp hastalıkları gibi sorunlara yol açtığını da dile getiren Mehmetçik, “Ayrıca kemik yoğunluğunu da olumsuz yönde etkiliyor. Kemik hastalıklarına davetiye çıkarıyor” dedi.

Prof. Dr. Mehmetçik, bu eksikliğin, kanda D vitamini testi yaptırılmasıyla ölçülebileceğini belirterek, “Sadece beslenmeyle değil, D vitamini preparatlarıyla, doktor kontrolünde takviye alınarak çözümlenmeli” şeklinde konuştu.

D vitamininin istenilen düzeye getirilebileceğinin altını çizen Mehmetçik, bu vitaminin ana kaynağı olan güneş ışığından en iyi şekilde yararlanılması gerektiğine de vurgu yaptı.

Anahtar Kelimeler:
D Vitamininin Eksikliği
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