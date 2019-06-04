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Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı

Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı

04 Haziran 2019 Salı 15:23
Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tükenmişlik sendromunu (burn-out) Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD) içinde ilk kez tıbbı bir bozukluk olarak tanımladı.

DSÖ, Cenevre'de düzenlenen Dünya Sağlık Meclisi'nde alınan kararla, sağlık sigortası ve hastalık tanısı için bir ölçüt olan ICD içerisinde burn-out yani tükenmişlik sendromunun bir çeşit sağlık durumu bozukluğu olarak tanınmasını kararlaştırdı. 

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Böylelikle uzmanlar arasında tükenmişliğin nasıl tanımlanacağına dair uzun süredir devam eden tartışmalar yeni boyut kazandı.

Dünya Sağlık Örgütü, dünyadaki hastalık ve yaralanmalar kataloğunun son güncellemesinde, tükenmişlik sendromunu "kronik hale gelmiş iş yeri stresinin başarılı biçimde yönetilmemesi sonucu yakalanılan sendrom" olarak tanımladı.

Katalogda tükenmişlik sendromunun üç boyutu olduğunun altı çizildi: Enerji tükenmesi ve tükenme hissi, işle ilgili zihinsel mesafenin artması ve işle ilgili olumsuzluk ve siniklik duyguları, düşen mesleki etkinlik.

Ayrıca tükenmişlik sendromunun mesleki alan dışında yaşamın diğer alanlarındaki deneyimleri tanımlamak için kullanılmaması gerekliliği üzerinde duruldu.
 

Anahtar Kelimeler:
Tükenmişlik Sendromu
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