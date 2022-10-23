Tıkalı buruna ne iyi gelir?

Burun tıkanıklığı, genelde sinüzite dayalı olarak görülen bir rahatsızlıktır. Çoğunlukla soğuk ve kirli havalar da daha çok görülen burun tıkanıklığı bazılarında kronikleşmiş bir durumdur. Piyasada satılan burun spreylerinin ise bağımlılık yaptığını artık bilmeyenimiz yok. Çok zor durumda kalınmadıkça kullanımı önerilmeyen bu fısfıslar yerine doğal ve küçük dokunuşlarla bu tıkanıklığı en aza indirgemeniz mümkün... Peki nedir bu doğal, küçük dokunuşlar?

1 Burun tıkanıklığına karşı nemli oda

Burun tıkanıklığı gibi durumlarda ortamın nemli olması burun tıkanıklığına iyi gelir. Uyuduğunuz odada kaloriferin üzerine bir su bardağı su koyun veya daha etkili bir nemli ortam için odanızda sürekli bir çaydanlık kaynatarak odanızın nemli kalmasını sağlayın.

2 Tuzlu su burun tıkanıklığına iyi gelir

Tuzlu su burnu temizlemek için oldukça etkili bir yöntem. Ilık bir bardak suya bir çay kaşığı tuz koyarak burnunuzu temizleyebilirsiniz. Vücudün Ph değerlerine yakınlık göstermesini isterseniz de bir çay kaşığı sofra karbonatı ilave edebilirsiniz. İşe yarayacağından emin olun!

3 Battaniye altı da burun tıkanıklığına iyi gelen diğer yöntemlerden

Gün içerisinde kendinizi sıcak tutmak veya bir battaniyenin altına girip terlemek burun tıkanıklığına iyi gelecektir.

4 Sütü azaltın

Burunun tıkalı olduğu dönemlerde süt içmekten kaçınmanız gerekecektir. Süt mukus üretimi arttıran önemli bir faktördür ve her zamankinden daha az tüketmeniz gerekebilir.

5 Burun tıkanıklığına karşı zeytinyağı

Burun deliklerine zeytinyağı damlatmak burun tıkanıklığını etkili bir şekilde açıyor...

6 Burun tıkanıklığına bitkisel çözüm: Lavanta çiçeği

Burun tıkanıklığını açmak için bir tutam lavanta çiçeği yapraklarını bir bardak kaynamış suyun içinse 1o dakika kadar demledikten sonra süzerek elde edilen lavantalı suyu tıkanıklık geçene kadar her gün saat başı tıkalı buruna çekilir.

7 Burun tıkanıklığı yaşıyorsanız bol su için!

Bol su tüketiminin burun tıkanıklığını iyileştirici özelliği olduğu biliniyor. İster enfeksiyonel ister alerjik burun tıkanıklığınız olsun, bol su içmek mukozayı sıvılaştırdığından tıkanklığı azaltıyor.

8 Burun tıkanıklığına alternatif bitkisel tarifler...

Atkuyruğu kökü

Atkuyruğu otu ve Nergis çiçeği otunun yaprakları aynı miktarlarda alınarak bir havan yardımıyla iyice dövülerek ezilir ve elde edilen karışım bir miktar zeytinyağı ve su yardımıyla sulandırılarak bir gün dinlenmeye bırakılır ve süzülerek her saat başı 4-5 damla burna damlatılır

9 Mısır kökü

Mısır kökü bir miktar suyun içine alınarak kaynatılıp süzüldükten sonra elde edilen su zeytinyağı ve nane suyu ile iyice karıştırılarak harmanlanır. Elde edilen karışımdan hastalık boyunca tıkalı burna çekilir

10 Zencefil

Sinüzitten kaynaklanan bir burun tıkanıklığına zencefil bitkisi çok iyi gelmektedir. Bu bitkinin her gün iki fincan kadar çayı içilebilir veya yemekler ile birlikte kullanılabilir.