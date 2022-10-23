banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üniversitenin sosyal tesislerinde yangın çıktı
Eşyalar cayır cayır yandı!
Ev sahibi hırsızı yakaladı!
Ev sahibi hırsızı yakaladı!
Başkasının kimliğine büründü, tutuklandı
Başkasının kimliğine büründü, tutuklandı
Tatar: “Halkın sorunlarını daha üst yönetimlere aktarmada, muhtarlarımızın rolü büyüktür”
Tatar'dan muhtarlarla ilgili açıklama
Niye birlik olamıyoruz!
Niye birlik olamıyoruz!
banner404
Flaş Haber
Gönyeli'de korkutan kaza!
Kapat

Tıkalı buruna ne iyi gelir?

23 Ekim 2022 Pazar 09:25
Tıkalı buruna ne iyi gelir?

Burun tıkanıklığı, genelde sinüzite dayalı olarak görülen bir rahatsızlıktır. Çoğunlukla soğuk ve kirli havalar da daha çok görülen burun tıkanıklığı bazılarında kronikleşmiş bir durumdur. Piyasada satılan burun spreylerinin ise bağımlılık yaptığını artık bilmeyenimiz yok. Çok zor durumda kalınmadıkça kullanımı önerilmeyen bu fısfıslar yerine doğal ve küçük dokunuşlarla bu tıkanıklığı en aza indirgemeniz mümkün... Peki nedir bu doğal, küçük dokunuşlar?

1 Burun tıkanıklığına karşı nemli oda
Burun tıkanıklığı gibi durumlarda ortamın nemli olması burun tıkanıklığına iyi gelir. Uyuduğunuz odada kaloriferin üzerine bir su bardağı su koyun veya daha etkili bir nemli ortam için odanızda sürekli bir çaydanlık kaynatarak odanızın nemli kalmasını sağlayın.

2 Tuzlu su burun tıkanıklığına iyi gelir
Tuzlu su burnu temizlemek için oldukça etkili bir yöntem. Ilık bir bardak suya bir çay kaşığı tuz koyarak burnunuzu temizleyebilirsiniz. Vücudün Ph değerlerine yakınlık göstermesini isterseniz de bir çay kaşığı sofra karbonatı ilave edebilirsiniz. İşe yarayacağından emin olun!

3 Battaniye altı da burun tıkanıklığına iyi gelen diğer yöntemlerden
Gün içerisinde kendinizi sıcak tutmak veya bir battaniyenin altına girip terlemek burun tıkanıklığına iyi gelecektir.

4 Sütü azaltın
Burunun tıkalı olduğu dönemlerde süt içmekten kaçınmanız gerekecektir. Süt mukus üretimi arttıran önemli bir faktördür ve her zamankinden daha az tüketmeniz gerekebilir.

5 Burun tıkanıklığına karşı zeytinyağı
Burun deliklerine zeytinyağı damlatmak burun tıkanıklığını etkili bir şekilde açıyor...

6 Burun tıkanıklığına bitkisel çözüm: Lavanta çiçeği
Burun tıkanıklığını açmak için bir tutam lavanta çiçeği yapraklarını bir bardak kaynamış suyun içinse 1o dakika kadar demledikten sonra süzerek elde edilen lavantalı suyu tıkanıklık geçene kadar her gün saat başı tıkalı buruna çekilir.

7 Burun tıkanıklığı yaşıyorsanız bol su için!
Bol su tüketiminin burun tıkanıklığını iyileştirici özelliği olduğu biliniyor. İster enfeksiyonel ister alerjik burun tıkanıklığınız olsun, bol su içmek mukozayı sıvılaştırdığından tıkanklığı azaltıyor.

8 Burun tıkanıklığına alternatif bitkisel tarifler...
Atkuyruğu kökü
Atkuyruğu otu ve Nergis çiçeği otunun yaprakları aynı miktarlarda alınarak bir havan yardımıyla iyice dövülerek ezilir ve elde edilen karışım bir miktar zeytinyağı ve su yardımıyla sulandırılarak bir gün dinlenmeye bırakılır ve süzülerek her saat başı 4-5 damla burna damlatılır

9 Mısır kökü
Mısır kökü bir miktar suyun içine alınarak kaynatılıp süzüldükten sonra elde edilen su zeytinyağı ve nane suyu ile iyice karıştırılarak harmanlanır. Elde edilen karışımdan hastalık boyunca tıkalı burna çekilir

10 Zencefil
Sinüzitten kaynaklanan bir burun tıkanıklığına zencefil bitkisi çok iyi gelmektedir. Bu bitkinin her gün iki fincan kadar çayı içilebilir veya yemekler ile birlikte kullanılabilir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Risk büyük! 5 saatten az uyuyanlar dikkat!
Risk büyük! 5 saatten az uyuyanlar dikkat!
Çocuklarda süper enfeksiyona dikkat!
Çocuklarda süper enfeksiyona dikkat!
Bir sonraki pandemi buzullardan gelebilir
Bir sonraki pandemi buzullardan gelebilir
Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşıları 6 aylıktan büyük çocuklara önerildi
Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşıları 6 aylıktan büyük çocuklara önerildi
Kalp krizini tetikleyen 4 ana sebep
Kalp krizini tetikleyen 4 ana sebep
Bu virüs laboratuvarda yaratıldı, yüzde 80 öldürüyor...
Bu virüs laboratuvarda yaratıldı, yüzde 80 öldürüyor...
Ekim ayında hangi balıklar yenir?
Ekim ayında hangi balıklar yenir?
KANSER AŞISI İÇİN TARİH VERİLDİ!
KANSER AŞISI İÇİN TARİH VERİLDİ!
Kanser hastalarını sevindiren haber! Olumlu sonuçlar verdi
Kanser hastalarını sevindiren haber! Olumlu sonuçlar verdi
"Maymun Çiçeği Hayvanlara Yayılabilir"
"Maymun Çiçeği Hayvanlara Yayılabilir"

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim