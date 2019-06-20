banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95790
ALTIN
255.136
DOLAR
5.7339
STERLİN
7.3094
EURO
6.4820
Karma yem fiyatları düşürüldü
KARMA YEM FİYATLARI DÜŞÜRÜLDÜ
En çok yağış nereye düştü?
EN ÇOK YAĞIŞ NEREYE DÜŞTÜ?
KKTC’de izinsiz ikamet: 6 tutuklu
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET: 6 TUTUKLU...
İstinafa gitti cezası 20 aydan 4 yıla çıkarıldı!
4 YIL HAPİS YATACAK
banner306
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

Sürekli aç hissetmenin 8 nedeni

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, sürekli aç hissedilme konusu ve nedenleri hakkında bilgilendirdi.

Sürekli aç hissetmenin 8 nedeni

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, sürekli aç hissedilme konusu ve nedenleri hakkında bilgilendirdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:45
Sürekli aç hissetmenin 8 nedeni

İmrağ, sürekli aç hissetmenizin nedenlerini şöyle sıraladı; 

“Gün içerisinde yeterli protein almıyor olabilirsiniz. Protein açlık hormonlarını düzenleyerek iştah kontrolünde önemli rol oynar. Yapılan bir çalışmada gün içerisinde aldığı kalorinin yüzde 25 ini proteinden alan kilolu bireylerin daha az protein tüketen bireylere göre gece atıştırmalarının daha az olduğu saptanmıştır. 

Yeteri kadar uyumuyor olabilirsiniz. Yetersiz uyku iştah uyarıcı hormon olan ghrelin seviyesini arttırır ve bu da aç hissetmenize neden olur. Açlık seviyesinin kontrol altında tutulması için en az 8 saat uyku gereklidir. 

Çok fazla rafine karbonhidrat tüketiyor olabilirsiniz. Rafine karbonhidratlar işlendikleri için lif, vitamin ve mineral değerlerini kaybederler ve bu yüzden kan şekerini hızlı yükseltip düşürdükleri için çabuk acıkmanıza neden olur. 

banner317
Yeterince yağ tüketmiyor olabilirsiniz. Yağların sindirimi zordur ve tokluk hormonlarının üretimini arttırır. 

Yeterli su içmiyor olabilirsiniz. Yemeklerden önce tüketilen su iştahı azaltır. 

Yeteri kadar lif tüketmiyor olabilirsiniz. Yüksek lif içeren gıdaların sindirimi uzun sürdüğü için iştahı kontrol altında tutar. 

Çok fazla alkol tüketiyor olabilirsiniz. Alkol leptin gibi iştahı azaltan hormonların üretimini engeller. 

Aşırı stresli olabilirsiniz. Aşırı stres kortizol hormonunu arttırdığından dolayı iştahı arttırır. 

Yemekleri hızlı yiyor olabilirsiniz. Çok hızlı yemek yemek tokluk hissinin oluşmasını engeller.” 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanser tedavisinde yeni bir umut: Proton tedavisi
Kanser tedavisinde yeni bir umut: Proton tedavisi
‘Sıcak hava, pet şişenin zararını artırıyor’
‘Sıcak hava, pet şişenin zararını artırıyor’
Klimalar sadece hava değil hastalık üflüyor
Klimalar sadece hava değil hastalık üflüyor
Kişiye özel diyet programı, mutlak şarttır
Kişiye özel diyet programı, mutlak şarttır
Sıcaklar artıyor, beslenmeye dikkat
Sıcaklar artıyor, beslenmeye dikkat
Diyabetin 10 önemli belirtisi
Diyabetin 10 önemli belirtisi
Baklanın kazandırdığı 8 fayda
Baklanın kazandırdığı 8 fayda
Kalın bağırsak kanseri gençlerde neden artıyor?
Kalın bağırsak kanseri gençlerde neden artıyor?
Buzdolabını yatak odasına kilitledi!
Buzdolabını yatak odasına kilitledi!
Güneş gözlüğünde kalite önemli
Güneş gözlüğünde kalite önemli

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim