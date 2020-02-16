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Sporcu sağlığında fizyoterapinin önemi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde dispanser hizmetleri veren Smart Health Life Center Fizyoterapisti Arzu Tavukçuoğlu ve GAÜ Fitness Uzmanı Erdal Macila, sporcu sağlığında fizyoterapist ve spor eğitmeninin önemine değinen açıklamalarda bulundular.

Sporcu sağlığında fizyoterapinin önemi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde dispanser hizmetleri veren Smart Health Life Center Fizyoterapisti Arzu Tavukçuoğlu ve GAÜ Fitness Uzmanı Erdal Macila, sporcu sağlığında fizyoterapist ve spor eğitmeninin önemine değinen açıklamalarda bulundular.

16 Şubat 2020 Pazar 15:08
Sporcu sağlığında fizyoterapinin önemi

Smart Health Life Center Fizyoterapisti Arzu Tavukçuoğlu;“Fizyoterapistler dört yıllık almış oldukları eğitim süresince kas-iskelet sistemi anatomisi ve fizyolojisini detaylı şekilde öğrendiği için egzersizleri kişinin ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyip spor eğitmenine sunup hasta için en ideal egzersiz reçetesini seçer. Fizyoterapistin olmadığı salonlarda, spor eğitmeni fizyoterapist ile iletişim halinde hastayı ya da danışanı kontrol edebilme, yanlış yapılan hareketleri düzeltme de ve hareketin doğrusunu göstermede spor eğitmenine büyük iş düşer” ifadelerini kullandı.

Fizyoterapist Tavukçuoğlu, Herhangi bir yaralanma ya da sakatlanma durumlarında müdahale edebilmek açısından, salona gelen danışanın ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olabilme, danışanın sorunlarına yönelik olarak gerekli yerlere yönlendirebilme konusunda spor salonlarında fizyoterapistin olmasının avantaj olduğunu belirtti.
Arzu Tavukçuoğlu; Sağlıklı yaşam ve yaşlanmada fizyoterapistin rolü; kişide var olan fonksiyonları korumak ve iyileştirmek, ilerde oluşabilecek sakatlıkları minimum düzeyde tutmak, kişinin durumuna göre yapacağı sporu seçme ve egzersiz programını düzenleme. İleri ki yaşlarına kişiyi daha iyi taşıyarak ve daha sağlıklı bir şekilde yaşlanmasını sağlamak olduğunu belirtirken Macilla ise sporcu sağlığında fizyoterapist ve sporcu eğitmenin rolü sporcu kimliği olan kişilerin daha kaliteli antrenman düzeylerine erişebilmesi yanında sakatlık anında yapılacak müdahalenin ve sakatlanmaması için yapılacak müdahaleler ile bir sporcunun sağlığının yanı sıra o kişinin daha başarılı olmasını sağlayacak ve sporcunun bu durumlarda daha profesyonel bir düzeye gelmesini sağlamak olduğunu belirtti.

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Fizyoterapist ve spor eğitmeninin ortak çalışma prensipleri hakkında konuşan Smart Health Life Center Fizyoterapisti Arzu Tavukçuoğlu ve GAÜ Fitness Uzmanı Erdal Macila sporcu sağlığında önemli olanın fizyoterapist ve fitness eğitmenin iş birliği içerisnde olmasının önemini vurguladılar.

MACİLA; “SPOR EĞİTMENİ SPORCUNUN YAŞAM ŞEKLİNİ ETKİLER”

GAÜ Fitness Uzmanı Erdal Macilla; “Spor eğitmenin rolü; sporcunun var olan performansını korumasına, kontrollü bir şekilde spor yapmasına bunlara ek olarak sporcunun yaşam şekli ve

alışkanlıkları, psikolojik durumu gibi ayrıntılara dikkat ederek programı yeniden hazırlamaya olanak sağlar.Sporcularının yüklenme dönemlerinde yoğun görülen sakatlanmalarının sonucunda devreye giren fizyoterapistin rolü çok önemlidir. Sporcunun sakatlık dönemlerinde daha hızlı sahalara dönmesinde en etkili yol fizyoterapistin uygulayacağı program ve tedavi ile gerçekleşecektir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sporcu Sağlığında Fizyoterapi
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