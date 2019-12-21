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Soğuk hava ile birlikte kalp krizi riski artıyor

Kış aylarında havanın soğuması ile birlikte kalp krizi oranında artış görülüyor. Artışın hem kalp hastası, hem de kalp hastalığı açısından risk taşıyan kişilerde görüldüğünü belirten Doç. Dr. Gökhan Alıcı, vatandaşlara soğuk havalarda kalp sağlığını korumaları için çeşitli uyarılarda bulundu.

Soğuk hava ile birlikte kalp krizi riski artıyor

Kış aylarında havanın soğuması ile birlikte kalp krizi oranında artış görülüyor. Artışın hem kalp hastası, hem de kalp hastalığı açısından risk taşıyan kişilerde görüldüğünü belirten Doç. Dr. Gökhan Alıcı, vatandaşlara soğuk havalarda kalp sağlığını korumaları için çeşitli uyarılarda bulundu.

21 Aralık 2019 Cumartesi 07:35
Soğuk hava ile birlikte kalp krizi riski artıyor

Doç. Dr. Gökhan Alıcı yaptığı açıklamada, "Kış aylarında, özellikle havanın soğuması ile birlikte kalp krizi oranında artış görülür. Bu artış hem kalp hastalığı bilinenlerde, hem de henüz tanı konulmamış ancak kalp hastalığı açısından riskli kişilerde de görülmektedir. Soğuk hava, bir taraftan tansiyonu yükselterek kalbin iş yükünü arttırmakta, diğer taraftan da vücut ısısında meydana gelen ani düşüşlerle kalp krizi riskini yükseltmektedir. Soğuk havada kalbe kan taşıyan damarlar büzüşür ve böylece kalbe giden kan miktarı azalır. Mevcut vücut sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla kan pompalamak zorunda kalan kalp daha fazla oksijene ihtiyaç duyar, ancak büzülen kan damarları bunu sağlayamaz. Ayrıca soğuk havaya cevap olarak vücudumuz derimizdeki damarları da büzüştürür ve mevcut kanı iç organlarımıza yönlendirir. Böbrekler kendisine gelen artmış kan akımı nedeni ile süzme görevini arttırır ve vücuttan su atılır. Sonuçta ortaya çıkan susuzluk durumu kalp sistemimiz üzerinde olumsuz etkiler oluşturur. Tüm bunlara bağlı olarak kalp kası oksijensiz kalır ve kalp krizi ortaya çıkabilir" ifadelerine yer verdi.

Doç. Dr. Gökhan Alıcı kalp sağlığını korumak için bazı önerilerde de bulundu.

Uygun kıyafet seçin: İçte pamuklu, dışta ise yünlü olacak şekilde en az 3 kat kıyafet giyinilmeli, baş ve ellerden ısı kaybı olmaması için bu bölgeler korunmalıdır.

Düzenli beslenmeye ve sıvı alımına dikkat edin:

Vücudumuzun susuz kalmaması için soğuk havaya çıkmadan önce ve döndükten hemen sonra bol sıvı alınmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca özellikle C vitamini açısından zengin, turunçgiller ağırlıklı bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek gıdaların tüketilmesi tercih edilmelidir.

Soğuk havada aşırı egzersizden kaçının:

Yürüyüş için havanın ısınmaya başladığı öğlen saatlerini tercih edin. Eğer soğuk havada egzersiz gerektiren işler yapılması gerekiyorsa sık aralarla dinlenmeler yapılmalıdır.

9 temel kural

1. Kış sabahlarında çok daha dikkatli olun, yavaş keyifli bir sabah her zaman iyidir.

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2. Kalp, tansiyon hastasıysanız ilaçlarını düzenli alın.

3. Özellikle kar yağışının ertesi günü sabahında yapılacak kar temizleme işini dinlenerek yavaş yavaş yapın, hatta mümkünse yapmayın.

4. Egzersiz yapmak için soğukta, açık havada egzersiz yapmak yerine evde, spor salonunda egzersizi tercih edin. Geniş, kapalı mekanlar örneğin alışveriş merkezleri 30 dakikalık bir yürüyüş için uygun ortamlardır.

5. Enfeksiyonlar, özellikle üst solunum yolu infeksiyonları, kalp hastalarında oldukça ağır seyredebilmekte ve bazen kalp krizini ve kalp yetmezliğini uyarabilmektedirler. Alışveriş merkezlerinde yürüyüş-egzersiz yaparken kalabalık olmayan saatleri tercih etmek enfeksiyonlardan korunmak için doğru olur.

6. Grip, zatürre aşılarını mutlaka yaptırın.

7. Kalp krizi geçirdiyseniz dumanlı, kirli, soğuk havada olabildiğince dışarı çıkmayın. Çıkmak zorundaysanız mutlaka yanınızda dilaltı hapı taşıyın.

8. Kış aylarında kilo alındığını unutmayın ve harcayamayacağınız kadar kalorili besinler yemeyin.

9. Tansiyon takiplerinizi düzenli olarak yapın.

Son Güncelleme: 21.12.2019 08:39
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