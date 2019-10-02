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Soğuk algınlığı ve gripten korunma

UKÜ’lü Farmakoloji Profesörü Osman Özdemir, soğuk algınlığı ve gripten korunma konusunda bilgi verdi ..

Soğuk algınlığı ve gripten korunma

UKÜ’lü Farmakoloji Profesörü Osman Özdemir, soğuk algınlığı ve gripten korunma konusunda bilgi verdi ..

02 Ekim 2019 Çarşamba 18:23
Soğuk algınlığı ve gripten korunma

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Profesörü Osman Özdemir sonbaharın ilk günlerinde hava değişimine uyum sağlayamayanların soğuk algınlığı ve gribe yakalanma riskleri konusunda uyarılarda bulundu.

Soğuk algınlığının burun akıntısı, hapşırma, üşüme, ürperme, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, iştah kaybı, burun tıkanıklığı ve hafif ateş belirtileri gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Osman Özdemir, gripte ise yüksek ateş, kuru öksürük, baş ağrısı, kas ağrısı, güçsüzlük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ışığa karşı hassas kırmızı sulu gözler gibi belirtiler yaşandığını kaydetti.

Prof. Dr. Özdemir, söz konusu hastalıkların yaşanması durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgi vererek, “İlaçlar soğuk algınlığı semptomlarını düzeltir, ancak sadece zaman soğuk algınlığı tamamen iyileştirir” dedi. Bağışıklık sisteminin güçlü olmasının riskleri azalttığını bildiren Özdemir, düzenli uyku, dengeli beslenme, egzersiz, stresin minimuma düşürülmesi ve sigaradan uzak durmanın önemine de dikkat çekti.

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Özdemir, soğuk algınlığında öksürük kesici, ekspektoran, dekonjestan ağrı kesici, antihistaminik gibi ilaçlarla rahatsızlığın seyrinin hafifletilebileceğinin altını çizerek, “Ayrıca bol sıvı tüketmek, tuzlu su ile gargara yapmak ve dengeli beslenmek suretiyle çalışma hayatınıza da devam edebilirsiniz” dedi.

Söz konusu hastalığın 10 günü aşması durumunda doktora gitmenin önemli olduğunu kaydeden Özdemir, ağrıların devamı, ateşin düşmemesi, göğüs ağrısı, yeşil veya kanlı balgam getiren öksürük olması durumunda ise derhal doktora gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Özdemir, grip durumunda ise öncelikle grip inaktive edilmiş (ölü virüs) aşı tavsiyesinde bulunarak, Ekim ayının aşı için en uygun zaman olduğunu açıkladı. Aşının koruyucu etkisinin 1-2 hafta içinde başlayacağını aktaran Özdemir, etkisinin yaklaşık 1 yıl süreceğini belirtti.

Özdemir, aşı konusunda da uyarılarda bulunarak, “65 yaş üstü, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, Dr. ve hemşireler, 6 aydan küçük çocuğa bakanlar, böbrek yetmezliği olanlar ve ateşli hastalığı olanların aşı olmamaları gerekiyor” dedi.

Son Güncelleme: 02.10.2019 18:26
Anahtar Kelimeler:
Gripten KorunmaGripSoğuk Algınlığı
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