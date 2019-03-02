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Sindirim sistemi dostu: Karnabahar

Sindirim sistemi, alınan besinlerin sindirim kanalı boyunca ilerlemesini, sindirim salgıları ile parçalanmasını ve emilmesini sağlar.

Sindirim sistemi dostu: Karnabahar

Sindirim sistemi, alınan besinlerin sindirim kanalı boyunca ilerlemesini, sindirim salgıları ile parçalanmasını ve emilmesini sağlar.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:12
Sindirim sistemi dostu: Karnabahar

Sindirim sisteminin yaşamsal faaliyetlerini güçlendiren ve devam ettiren en önemli etkenlerinden biri; orada yaşayan yararlı bakteriler olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bu yararlı bakterilerin (probiyotik) yaşaması ve çoğalması için gereken lifi, besinler en fazla tam tahıllar, kuru baklagiller, pırasa, karnabahar, sarımsak, soğan, yeşil yapraklı sebzeler, muz, avokado gibi meyveler, turşu, boza, şıra, sirke ve tarhana gibi fermente ürünler ve kefir, yoğurt gibi fermente süt ürünleridir. Özellikle karnabahar yemeği ‘mide dostu’ bir yemek olarak örnek verilebilir. Karnabahar mide asitlerini dengeler” dedi.

Mideye iyi gelen besinler kişiden kişiye değişebilir

Mideye iyi gelen besinlerin bazen kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Patates suyunun mideye yararı ile ilgili yapılan çalışmalar olumlu, fakat herkes için iyi gelir demek için yeterli değildir. Ancak mide-bağırsak hastalıklarını önlemek için bitki çayları en doğal etkiye sahip. Rezene çayı, papatya çayı, meyan kökü ve tıbbi nane çayı en önemlileri. Nane çayı reflüsü olanlar için uygun değil” şeklinde konuştu.

Aşırı sıcak, kafeinli ve aşırı baharatlı yiyecekler mide ve bağırsak için zararlı

Sağlıklı beslenme alışkanlığının çocuklukta, hatta bebeklikte, ailede başladığını vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Katkı maddeli hazır yiyecekler, aşırı baharatlı-soslu-kremalı yiyecekler, kızartmalar, aşırı soğuk-aşırı sıcak yiyecekler, asit oranı yüksek içecekler, aşırı şekerli yiyecekler, aşırı kafeinli içecekler mide ve bağırsak sağlığına zarar veren yiyeceklerdir” şeklinde konuştu.

Sadece sağlıklı beslenme ile mide kanseri riski en aza indirilebiliyor

Yapılan çalışmalara göre mide kanserini önleyici olarak tek bir besinin kesin olarak bağdaştırılamadığını söyleyen Tuba Örnek, “Çalışmalar şunu gösteriyor ki; mide kanseri veya diğer kanserlerden korunmak sağlıklı ve dengeli beslenmekten geçiyor. Sadece sindirim sistemini olumsuz etkileyen yiyeceklerden uzak durduğumuz zaman bile kanser riskini en aza indirgemiş oluyoruz” dedi.

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