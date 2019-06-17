banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91541
ALTIN
252.260
DOLAR
5.8739
STERLİN
7.3919
EURO
6.5880
Meclis Genel Kurulu toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
Meteorolojiden dolu, su baskını ve yıldırım uyarısı
METEOROLOJİDEN UYARI!
Böylesi sadece Doğruöz marketde olur
BÖYLESİ SADECE DOĞRUÖZ MARKETDE OLUR
Lefkoşa'yı Babalar Gününde üzen ölüm
LEFKOŞA'YI ÜZEN ÖLÜM
banner306

Sıcaklar artıyor, beslenmeye dikkat

Günden güne artan hava sıcaklıkları, sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Bir üniversitenin Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, sıcaktan en çok çocukların, yaşlıların, hamilelerin, kalp ve şeker hastalığı olan kişilerin etkilendiğini belirterek, yaz aylarında beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Sıcaklar artıyor, beslenmeye dikkat

Günden güne artan hava sıcaklıkları, sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Bir üniversitenin Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, sıcaktan en çok çocukların, yaşlıların, hamilelerin, kalp ve şeker hastalığı olan kişilerin etkilendiğini belirterek, yaz aylarında beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:51
Sıcaklar artıyor, beslenmeye dikkat

Yaz aylarıyla birlikte artan sıcaklık nedeniyle beslenmenin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, şöyle dedi:

"Yaz aylarında vücudun iyon ve mineral kaybının oldukça fazla olması nedeni ile öncelikle her gün bir şişe doğal maden suyu içilmeli. Yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı. Kızartma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalı. Ana ve ara öğünler mutlaka tüketilmeli. Uzun süre aç kalan metabolizma yağ depolar. Bu nedenle mutlaka her gün 3 ana ve 3 ara öğün tüketilmeye çalışılmalı. Yine artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her gün en az 2-2.5 litre su içilmeli. Su haricinde süt, ayran, soda, limonata, soğuk bitki çayları, şekersiz kompostolar ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekler doğru tercihlerdir. Vücut direncini artırmak ve yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması önemlidir. Bu nedenle günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerekir."

ŞEKER TÜKETİMİ UYARISI

Doğru tatlı seçiminin nasıl olması gerektiğine de değinen Doç. Dr. Uzel, şunları söyledi:

banner317

"Yaz aylarında kalori hesabı bırakılmalı, şekere dikkat edilmeli. Özellikle şeker ve şekerli gıdaların, içeceklerin, muz, incir, üzüm, patates,mısır gibi tatlı sebze ve meyvelerin kan şekerini hızlı yükseltip daha fazla kilo alma yününde etki yarattığını unutmamak, tüm yaşam boyu kilo kontrolünde önemli bir nokta. Enerjisi yüksek, kızartılmış hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları, dondurma gibi tatlıları da tercih etmek doğru olacaktır. Ayrıca bitki çayları beslenme uzmanlarının sağlıklı beslenme programlarında en fazla yararlandığı desteklerden biridir. Eğer bilinçli tüketilirse, bitki çayları tam birer can simidi olarak diyeti ve beslenmeyi destekler."

BESİN ZEHİRLENMELERİNE VE İSHALE DİKKAT

Besin zehirlenmelerinin yaz aylarında artan hastalıkların başında geldiğinin de altını çizen Doç. Dr. Uzel, "Özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin, tüketiminden kaçınılmalı et, tavuk, balık, yumurta gibi çabuk bozulan potansiyel riskli besinler, açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmeli. Yaz aylarında özellikle rota virüslerden kaynaklanan bebek ve çocuklarda yaygın olarak görülen ishallerin önlenmesinde el temizliği ile sebze ve meyveleri yemeden önce iyice yıkamak çok önemlidir" bilgisini verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyabetin 10 önemli belirtisi
Diyabetin 10 önemli belirtisi
Baklanın kazandırdığı 8 fayda
Baklanın kazandırdığı 8 fayda
Kalın bağırsak kanseri gençlerde neden artıyor?
Kalın bağırsak kanseri gençlerde neden artıyor?
Buzdolabını yatak odasına kilitledi!
Buzdolabını yatak odasına kilitledi!
Güneş gözlüğünde kalite önemli
Güneş gözlüğünde kalite önemli
Elektronik sigara hastalık saçıyor!
Elektronik sigara hastalık saçıyor!
Metabolizmayı hızlandıran 10 öneri
Metabolizmayı hızlandıran 10 öneri
Metabolizma nedir metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya dikkat!
Metabolizma nedir metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya dikkat!
Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren "3 işaret"
Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren "3 işaret"
Kansersavar sarımsak
Kansersavar sarımsak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim