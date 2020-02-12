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Sert fırçalar diş eti çekilmesine neden oluyor!

Toplumda yaygın olarak görülen diş eti çekilmesinin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden Dt. Özge Sönmez, açıkladı.

Sert fırçalar diş eti çekilmesine neden oluyor!

Toplumda yaygın olarak görülen diş eti çekilmesinin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden Dt. Özge Sönmez, açıkladı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 09:51
Sert fırçalar diş eti çekilmesine neden oluyor!

Diş eti çekilmesi; diş eti kenarının dişi ve kök yüzeyini açığa çıkartacak şekilde, geriye doğru çekilmesine denilmektedir.

Yanlış fırçalama tekniği ve sert fırçalar diş eti çekilmesi nedeni!

Yanlış diş fırçalama tekniği ile diş fırçalama, sert diş fırçası kullanma, çok sık diş fırçalama diş eti çekilmesinin mekanik nedenleri arasında sayılabilir.  Dudak-diş eti bağının yapısal bozuklukları,  çeşitli diş eti hastalıkları, hatalı dolgu ve kaplamalar diş eti çekilmesine yol açmaktadır.

Diş etindeki çekilmeler neye sebep olur?

Diş eti çekilmesi sonucunda, diş hassasiyeti ve estetik problemler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca; diş eti çekilmesi nedeniyle oluşan boşluklara,  diş eti hastalığına neden olabilecek bakteri plağı da kolayca birikir. Diş eti çekilmesi tedavi edilmediği takdirde, dişleri destekleyen yumuşak ve sert dokular zarar görebilir, bu nedenle diş kaybı olabilir.

Nedenleri nelerdir?

  • Periodontal Hastalıklar: (Diş ve çevre dokunun hastalıkları) Diş eti çekilmesinin en önemli nedenlerinden biri diş eti iltihaplarıdır. Basit ve ileri düzeydeki diş eti iltihapları çekilmeye neden olur.
  • Yanlış ve sert diş fırçalama: Dişlerin çok sert veya yatay bir şekilde fırçalanması, çok sert diş fırçası kullanmak, diş minesinin aşınmasına ve diş etlerinizin çekilmesine neden olabilir.
  • Ağız hijyeninin yetersiz olması: Yetersiz diş fırçalama, diş aralarının diş ipiyle temizlenmemesi gibi faktörler, özellikle dişlerin arasında bulunan plakların tartar denen diş taşlarına dönüşmesini kolaylaştırır. Bu tartarlar, diş eti çekilmesine yol açabilir.
  • Diş gıcırdatma: (Bruksizm) Dişleri sıkmak veya gıcırdatmak, dişlere çok fazla kuvvet uygulayarak diş etlerinin çekilmesine neden olabilir.
  • Anatomik ve Ortodontik nedenler: Çarpık dişler, kapanış bozuklukları, dudak-diş eti bağının yapısal bozuklukları gibi nedenlerle diş eti çekilmesi olabilir.

Bunların yanı sıra hatalı yapılmış dolgular,  kaplamalar da diş eti çekilmesine sebep olabilir.

İşte tedavi yöntemleri!

Diş eti çekilmesine neden olan faktöre bağlı olarak, tedavi yöntemleri değişebilir.  Doğru ağız hijyeni eğitimi ve derinlemesine yapılacak olan profesyonel diş taşı temizliği, başlangıç seviyesindeki çekilmeler için uygulanır. Periodontal hastalığın neden olduğu çekilmelere uygulanacak tedavi, öncelikle diş eti hastalığının tedavisine yönelik olan tedavilerdir. Anatomik, ortodontik faktörlere bağlı diş eti çekilmelerinde yine ilk adım, faktörün elimine edilmesidir. Diş eti çekilmesinin ileri olduğu durumlarda ise, cerrahi yöntemlere başvurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Sert Diş FırçalarıDiş Eti çekilmesi
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