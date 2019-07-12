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Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor

Fransız bilim adamlarının yaptığı araştırma, günde fazladan 100 mililitre şekerli içeceğin, kansere yakalanma riskini yüzde 18 artırdığını gösterdi.

Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor

Fransız bilim adamlarının yaptığı araştırma, günde fazladan 100 mililitre şekerli içeceğin, kansere yakalanma riskini yüzde 18 artırdığını gösterdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:30
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor

Meyve suyu ve gazlı meşrubatlar gibi şekerli içeceklerin, kanser riskini artırabileceği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Sorbonne Üniversitesi'nden Fransız bilim adamlarının yaptığı araştırma, günde fazladan 100 mililitre şekerli içecek (haftada iki kutu) tüketmenin, kansere yakalanma riskini yüzde 18 artırdığını gösterdi.

Araştırma çerçevesinde yüzde 5'den fazla şeker içeren meyve suyu, meşrubat, meyveli süt, enerji içecekleri, şekerli çay ya da kahve, kanser riskini artıran gruba dahil edildi.

Uzmanların, 100 binden fazla kişiyi 5 yıl boyunca takip ettiği araştırmada, günde fazladan 100 mililitre şekerli içecek tüketenlerde, kansere yakalanma riskinin yüzde 18 arttığı gözlendi. Bunun 5 yıllık süreçte her bin kişide 26 kanser vakasına tekabül ettiği belirtildi.

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Araştırma boyunca gözlenen 2 bin 193 kanser vakasından 693'ünün meme, 291'inin prostat, 166'sının kolorektal kanserler olduğu da ifade edildi.

Çalışmada öte yandan, tatlandırıcı kullanılan diyet içeceklerle kanser arasında benzer bir ilişki tespit edilmedi.

Bilim adamları, şekerli içeceklerin kanser riskini artırmasının nedeninin kan şekeri seviyelerinin yükselmesi olabileceğini belirtirken, bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret etti.

Teesside Üniversitesi'nden doktor Amelia Lake, "Bu çalışma, şeker ve kanser hakkında kesin bir neden sonuç ilişkisi kurmasa da bugün şeker alımını azaltmaya dönük çabanın önemine ilişkin ayrıntılı resme katkıda bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Araştırmanın ayrıntıları British Medical Journal dergisinde yayımlandı.

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