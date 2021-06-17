banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Her şey koca bir yalandı
Her şey koca bir yalandı
Sağlıkçı milletvekillerimizle ilgili genel tespitler ve cevap bekleyen sorular
Sağlıkçı milletvekillerimizle ilgili genel tespitler...
Saray’da zamanlama hatası…
Saray’da zamanlama hatası…
17 Haziran 2021 Perşembe gündemi
17 Haziran 2021 Perşembe gündemi
banner376

Sağlıklı kilo vermek isteyenlere 12 öneri

Pandemi koşulları obezite oranını artırdı.

17 Haziran 2021 Perşembe 18:10
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere 12 öneri
banner337

Araştırmalar bu dönemde her 10 kişiden 6’sının kilosunun arttığını ve bir kişinin ortalama 6 kilo aldığını gösteriyor. Evde geçirilen zamanın artması, spor aktivitelerinin sınırlanması ve dengesiz beslenmenin kilo artışını tetiklediğini hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Yaz mevsiminin gelmesiyle başlayan hızla kilo verme telaşı ile sağlıksız diyetlere yönelim artıyor. Ancak bilinçsiz yapılan diyetler metabolizmanın dengesini bozarak tekrar kilo alınmasını kolaylaştırır” dedi.

Herkesin metabolizmasının farklı olduğunu ve sağlıklı beslenme programının kişiye uygun olması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Son dönemde sıkça duyduğumuz glutensiz diyetler, ketojenik diyetler gibi özel durumlara uygun programlar diyetisyen kontrolü altında çok iyi sonuç verir. Özel diyetler mutlaka diyetisyen kontrolünde uygulanmalı” dedi.

Spesifik bir durumu olmayanlar için en sağlıklı bulunan diyetin Akdeniz diyeti olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, kilo verme sürecinde mevsimlik değil, kalıcı çözümlere odaklanılması gerektiğini vurguladı. Tuba Örnek, yaz dönemine girdiğimiz bu günlerde sağlıklı kilo vermek isteyenlere şu önerilerde bulundu:

• Renkli, çeşitli ve bol miktarda sebze tüketilmeli.

• Yaz meyveleri ölçüleri fazla kaçırabileceği için porsiyon miktarlarına dikkat edilmeli.

• Lifli beslenilmeli. Sebze, meyvenin yanı sıra bakliyatlar ve tam tahıllı, kabuklu, rafine edilmemiş unlar ile yapılmış yiyecekler tüketilebilir. 

• Kırmızı et azaltılmalı, haftada 2 porsiyon tüketilebilir. 

banner341
• Balık tüketimi arttırılmalı, katı ve hayvansal yağlar azaltılmalı, zeytinyağı tüketilmeli. 

• Ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidrat değeri yüksek yiyecek tüketimi azaltılmalı.

• Süt ve süt ürünleri günde 1-2 porsiyon ile sınırlandırılmalı.

• Probiyotikli ve fermente yiyecekler tercih edilmeli.

• Akşam yemekleri hafif tutulmalı. 

• Günde 2 litre su içilmeli. Su, metabolizmayı canlandırmak, hücreleri yenilemek ve toksinleri atmak için çok önemli. Su içine nane, tarçın gibi ürünler eklenerek su içmeyi sevmeyenler için aroma sağlanabilir. Su, yağ yakıcı bir iksir olarak değerlendirilmemeli.

• Fazla vücut yağlarının yanması en iyi sağlıklı ve size uygun olan beslenme ve fiziksel aktivite ile birlikte gerçekleşir. Haftada 0,5- 1,5 kg verilmesi tercih edilir. Spor olarak sevdiğiniz ve sürdürebileceğiniz sporu seçin. Her gün 45 dakikalık yürüyüş kilo vermeye destek olabilir.

• “Uzun açlık” dediğimiz yöntem metabolizmayı canlandırmak uygunsa denenebilir. Örneğin akşam 20.00’den ertesi gün saat 12.00’ye kadar su, çay, kahvenin dışında yemek kesilebilir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uğur Şahin’den korkutan açıklama! Koronavirüste dördüncü dalga...
Uğur Şahin’den korkutan açıklama! Koronavirüste dördüncü dalga...
Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili müthiş sonuç: Yüzde 96 etkili
Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili müthiş sonuç: Yüzde 96 etkili
Corona virüsü ilacında umutlar suya düştü
Corona virüsü ilacında umutlar suya düştü
Aktarlarda şifalı 'kardeş kanı' diye satılan bitki öldürüyor
Aktarlarda şifalı 'kardeş kanı' diye satılan bitki öldürüyor
Varis problemi yaşayanların yaz aylarında dikkat etmesi gerekenler
Varis problemi yaşayanların yaz aylarında dikkat etmesi gerekenler
Sigarayı bırakmak mümkün!!!
Sigarayı bırakmak mümkün!!!
Enginarın 7 faydası! Yapraklarıyla tüketirseniz...
Enginarın 7 faydası! Yapraklarıyla tüketirseniz...
Ceviz tüketimi birçok sağlık sorununun önüne geçebiliyor
Ceviz tüketimi birçok sağlık sorununun önüne geçebiliyor
Yaşlanmayı geciktiriyor! İşte genç kalmak için 8 ipucu!
Yaşlanmayı geciktiriyor! İşte genç kalmak için 8 ipucu!
Astımla ilgili doğru bilinen yanlışlar
Astımla ilgili doğru bilinen yanlışlar

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim