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Sağlığınıza yatırım yapmak için bağırsak floranızı destekleyin!

Sağlığınıza yatırım yapmak için bağırsak floranızı destekleyin!

27 Mart 2019 Çarşamba 12:47
Sağlığınıza yatırım yapmak için bağırsak floranızı destekleyin!

Bağırsaklar ve probiyotiklerle ilgili yapılan araştırmalar, sağlıklı beslenmenin sadece sindirim sistemi değil genel sağlık için de önemli olduğunu gösteriyor. Beslenmede probiyotiklere yer açarak, dost bakterilerin yardımıyla hem sindirim sisteminin düzenlenmesine destek olmak hem de bağışıklık sistemini desteklemek mümkün.  

Bağırsak floramızdaki dost bakterilerin kapasitesi, sayısı ve çeşitliliğinin gün geçtikçe azaldığını söyleyen Diyetisyen Elvan Odabaşı, “Pek çok faktörün rol oynadığı bu azalmada; artan sezaryen doğum sayısı, yetersiz anne sütü alımı veya ek gıdaya erken geçiş, aşırı antibiyotik kullanım, tarım ilaçlarının kontrolsüz kullanımı, hava kirliliği, yetersiz lif tüketimi, yüksek hayvansal protein ve yağ kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı, aşırı tuz ve şeker tüketimi, stres, alkol ve sigarama alışkanlığı etkili oluyor” dedi.

BAĞIRSAKLARDAKİ DOST BAKTERİLERİ ARTIRMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

“Araştırmalar, bu faktörlerin obezite, diyabet, kanser, alerji, sindirim sitemi hastalıkları, gıda tolerans bozuklukları ve depresyon gibi sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya koyuyor” şeklinde konuşan Elvan Odabaşı, bağırsaklardaki dost bakterilerin sayısını artırarak florayı güçlendirmek için özellikle evde yapılangıdalara vurgu yaparak şu önerilerde bulundu: 

- Evde fermente gıdalar (turşu, yogurt) hazırlayıp, meyve-sebze tüketimini artırabilirsiniz. 
- Tam tahıl ve kuru baklagil tüketimine önem verebilir, hayvansal protein ve yağ kullanımını azaltabilirsiniz.
- Basit şekerden gelen enerjinin, günlük enerji ihtiyacının yüzde 5’ini geçmemesine dikkat edebilirsiniz. 
- Tuz tüketimini azaltabilirsiniz. 
- Çift kaplama teknolojisi sayesinde bağırsaklara canlı olarak ulaşabilen probiyotik takviyelere beslenmenizde yer verebilirsiniz. Probiyotik takviyelerinin birden fazla dost bakteri çeşidi içermesine de dikkat edebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bağırsak Flora
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