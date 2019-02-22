Sabahları aç karnına tüketilince zayıflatıyorlar..

Bağışıklık sistemini güçlendiren lor peyniri, kas sakatlıklarının tedavisinde de oldukça etkili bir besin kaynağı. Akdeniz diyetinin en önemli parçası olan lor peyniri, bol baharat ve zeytinyağı ile tatlandırıldığında kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Lor peyniri yumuşak kıvama sahip, keçi ve koyun kaynaklı elde edilen ve taze tüketilebilen bir besin kaynağıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde insan sağlığı üzerinde başta beyin ve göz hastalıkları olmak üzere MS hastalığı (multipl skleroz), alzheimer ve parkinson hastalıklarına doğal bir çözüm kaynağı olmaktadır. Lor peyniri ayrıca vitamin ve mineral açısından da oldukça zengindir. Günlük yaşam koşullarında ihtiyacımız olan A vitamini, B2 vitamini, B12 vitamini, omega 3, omega 6, yağ asitleri, protein, kalsiyum, fosfor, selenyum ve çinko açısından iyi kaynaklıdır.

Sabahları bir miktar sütle tüketeceğiniz yulaf, sizi gün boyunca tok tutacağı gibi, enerji depolamanızı da sağlayacaktır.

Sabah erken saatlerde, az miktarda tüketilen yoğurt, sindirim sisteminizi rahatlatır. Ancak reflü gibi mide ve gastrit rahatsızlığı olanlara yoğurt tüketimi önerilmez.

Yumurtayı sabah uyanır uyanmaz yerseniz gün boyu sizi tok tutacaktır. Bu şekilde daha uzun süe tok kalabilir, kilo verebilirsiniz.

Kahve İçindeki kafein oranı sebebiyle, genellikle sağlıksız gözüyle bakılan kahve, aslında dünyadaki en iyi antioksidan kaynağıdır ve yağ yakmanıza yardımcı olur.