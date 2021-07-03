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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor

03 Temmuz 2021 Cumartesi 17:37
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs aşılarına ilişkin önyargı içeren paylaşımlara sitem etti. Prof. Dr. Ceyhan, "Karpuz seçimini bile deneyimine güvenip karpuzcuya bırakan halkın, salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor" ifadelerini kullandı.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşılarına ilişkin önyargı içeren paylaşımlara ateş püskürdü. Prof. Dr. Ceyhan, "Karpuz seçimini bile deneyimine güvenip karpuzcuya bırakan halkın, salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor" dedi.

"FAZ 4 BİTMEDEN NİYE AŞILAR KULLANILIYOR SORUSU OLMAZ"

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Prof. Dr. Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir arkadaşımız sormuş. Herkesin bilgisi olsun diye buradan yanıtlıyorum" diyerek şunları söyledi: "Faz 4 çalışması aşı (veya ilaç) ruhsat alıp uygulanmaya başladıktan sonra yapılan çalışmadır. Yani şu anda kullanılan aşılarda yapılan çalışmalar faz 4 çalışmalardır. 'Faz 4 bitmeden niye aşılar kullanılıyor' diye bir soru olmaz" dedi.

"300 MİLYON DOZDA 1.100 KALP KASI İLTİHABI GÖRÜLDÜ"

Öte yandan Ceyhan, aşıların miyokardit (kalp kası iltihabı) yapma riskine ilişkin yoruma ise şu yanıtı verdi: "Perikardit değil, miyokardit. Bilimde 'kardiyolog dedi' diye bir delil olmaz. 300 milyon dozda 1.100 miyokardit görüldü, bu aşı olmayanlarla anlamlı fark oluşturmadı. Hepsi gençlerde ve hafif vakalardı. Oysa COVID 19 geçirenlerde yüz kat daha sık ve ağır vakalar görülüyor."

"BU YAKLAŞIMLA HİÇBİR AŞI GELİŞTİRİLEMEZ"

Prof. Dr. Ceyhan, sözlerine şöyle devam etti: "Çin/ Alman aşısı farkına gelince, üretim Almanya'da değil, ABD'de yapılıyor. Çin'in üretim denetiminde problem var. Bakın, Çin aşısı olanları tekrar aşılamak zorunda kaldık. 5 yıl sonra aşı ne yapacak? Pandemi ve aşının gerçekleri bunlar. 5 yıl bekleyelim mi? Salgın ne olacak? Bu yaklaşımla, hiçbir aşı veya ilaç geliştirilemez. Kullandığınız ağrı kesici, antibiyotik, kanser ilaçlarında 5 yılı bırakın, 5 hafta beklenildi mi sanıyorsunuz? Uzun süreli yan etkileri öngörme yöntemleri var, bu aşılarda da kullanıldı ve güvenli bulundu. Son olarak; nolur, dünyada en uzun eğitimi gerektiren bu konularda Google'dan bakıp, iki cahilin yazısını okuyarak fikir sahibi olmaya çalışmayın. Karpuza gösterdiğiniz saygı."

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