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Plastik cerrahi için gidilecek 10 şehir

Plastik cerrahi için gidilecek 10 şehir

27 Mart 2019 Çarşamba 12:55
Plastik cerrahi için gidilecek 10 şehir

MİAMİ - ABD

Miami ABD’nin güney bölgesinde bir plastik cerrahi merkezi haline geldi. 18 yaş üstü her 100 bin kişi için 18 plastik cerrahı var. Dünya çapındaki plastik cerrahlar Cleveland Clinic, The Mount Sinai Medical Center ve University of Miami Hospital’da çalışıyor.

NEW YORK - ABD

New York, Amerikan kültürünün, gelişmenin ve teknolojinin beşiğidir ve plastik cerrahi söz konusu olduğunda geri kalması söz konusu olamaz. Manhattan’da en az 600 plastik cerrah hizmet veriyor ve şehirde dokuz büyük hastane bulunuyor.

RIO DE JANEIRO - BREZİLYA

Brezilya’da yaklaşık 4 bin 500 plastik cerrah 192 milyon kişiye hizmet veriyor. Rio De Jeneiro nispeten düşük maliyetli plastik cerrahiye ulaşmak isteyen medikal turistler için bilinen bir destinasyon haline geldi.

LOS ANGELES - ABD

Los Angeles, insanların görünümünü güzelleştirme konusunda oldukça meşhur. Her ne kadar plastik cerrahi burada pahalı olsa da istedikleri görünümü kazanmaları için en şöhretli isimlere hizmet veriyor.

SEUL - GÜNEY KORE

Güney Kore, yaşları 19-49 arasında değişen ve Kore nüfusunun yüzde 20’sini oluşturan en az bir kez estetik ameliyat olmuş kadınlarla kozmetik cerrahi için en geniş pazarlardan birine sahip. Başkent Seul, teknolojik gelişimin yanı sıra plastik cerrahi merkezleri ile de listenin en üstünde yer alıyor.

İSTANBUL - TÜRKİYE

Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul, düşük tedavi maliyeti, nefis plajları ve kaliteli sağlık bakım hizmetleri ile plastik cerrahi turizmi için çok uygun seçenekler sunuyor.

BANGKOK - TAYLAND

Tayland plastik cerrahide tüm dünyada ün kazanmış ve binlerce Amerikalı hastanın düşük fiyatlarla daha iyi hizmet aldığı bir yer haline gelmiştir. Tayland’daki cerrahlar Amerikan ve Avustralya plastik cerrahlar kurulundan sertifikalıdır.

SAN JOSE - KOSTA RİKA

San Jose’de kozmetik cerrahi, ABD’ye göre daha ucuz. Kosta Rika ABD’ye birkaç saat uzaklıkta olduğu için ABD’den pek çok hasta burayı tercih ediyor. Hospital Clinica Biblica ve Hospital CIMA plastik cerrahi için en tanınmış merkezlerdir.

Mumbai’deki plastik cerrahi Hindistan’a medikal turizm ile 1 milyon dolar kazandırıyor. The Academy of Anti - Aging ve Indian Society of Cosmetic Surgery merkezleri yıllardır insanlara plastik cerrahi konusunda en iyi hizmeti sunuyor.

SİNGAPUR

Singapur tüm dünyada en iyi tıbbî hizmet sağlayıcıları arasındadır. Singapur’da hastalara en iyi tıbbi kolaylığı sağlamak için istekli pek çok nitelikli ve etkili plastik cerrah bulunuyor.

EN İYİ ULUSLAR ARASI MERKEZLER VE TASARRUF ORANLARI

ABD ile karşılaştırıldığında tasarruf oranları aşağıdaki gibidir: 

Brezilya: %20-30

Costa Rica: % 45-65

Hindistan: % 65-90

Malezya: % 65-80

Meksika % 40-65

Singapur: % 25-40

Güney Kore: % 30-45

Tayvan: % 40-55

Tayland: % 50-75

Türkiye: % 50-65

FİYAT KARŞILAŞTIRMASI
Yüz gerdirme: 

ABD - 11,500$ 

Tayland - 3,700$ 

Kosta Rika - 4,900$ 

Singapur - 7,850$

Burun estetiği: 

ABD - 4,800$ 

Tayland - 1,600$ 

Kosta Rika - 2,600$ 

Singapur - 3,500$

Anahtar Kelimeler:
Plastik Cerrahi
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