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Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili müthiş sonuç: Yüzde 96 etkili

Aşı sürecine hızla devam eden İngiltere'de verileri inceleyen uzmanlar Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech'in geliştirdiği aşının çok büyük bir koruma sağladığını ortaya çıkardı.

15 Haziran 2021 Salı 16:14
Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili müthiş sonuç: Yüzde 96 etkili
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İngiltere’de aşı sürecini ve verileri takip eden uzmanlar Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği ve Türkiye’de de kullanılan aşı ile birlikte AstraZeneca’nın geliştirdiği aşının koruma oranlarını ortaya çıkardı.

Birleşik Krallık ve İskoçya’da ayrı ayrı yapılan araştırmalar dün yayınlanırken, bu iki aşının Delta varyantına karşı büyük bir koruma kalkanı oluşturduğu tespit edildi. Özellikle iki doz aşı olmanın hastalığı ağır geçirme ve hastaneye yatma oranını çok ciddi bir şekilde düşürdüğünü de belirlendi.

İki doz aşı olmanın corona virüsünün yeni mutasyonlarına karşı da etkili olduğunu açıklayan yetkililer, bu sayede salgının sona erebileceğini de vurguladı.

YÜZDE 96 KORUYOR

Birleşik Krallık’ta 14.000’den fazla Delta vakasını inceleyen uzmanlar iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların hastaneye yatma oranının yüzde 96 oranında azaldığını tespit etti. Öte yandan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın geliştirdiği aşıyı olanlarda ise bu oranın yüzde 92 azaldığı kayıtlara geçti.

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Araştırmayı yürüten İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nde görevli direktör Aziz Sheikh, “Aşının Delta varyantına karşı etkisi çok ama çok yüksek” açıklamasını yaptı.

Öte yandan İskoçya’daki sağlık birimleri ve akademisyenler tarafından yapılan ve Lancet tıp dergisinde yayınlanan araştırmada ise iki doz aşının Delta varyantına karşı çok ciddi bir koruma sağladığının kanıtlandığı da belirtildi.

DELTA MUTASYONUNA KARŞI ETKİLİ

İki doz Pfizer/BioNTech aşısının ilk olarak Hindistan’da tespit edilen ve bir süre önceye kadar Hint mutasyonu denilen Delta mutasyonuna karşı yüzde 79 oranında koruma sağladığını açıklayan İskoç yetkililer Alpha mutasyonuna karşı da yüzde 92’lik bir koruma sağlandığını duyurdu.

İngiltere’de 33.000 Delta vakasından yüzde 58’inin aşı olmadığını açıklayan yetkililer bunlardan 383’ünün hastaneye kaldırıldığını ve bu kişilerin de üçte ikisinin aşı olmadığını duyurdu.

İskoçya Kamu Sağlığı Kurumu Ulusal Covid-19 Enfeksiyon Direktörü Jim McMenamin, “Delta virüsü tehdidine karşı çok ciddi bir fırsatımız var: İki doz aşı” dedi.

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