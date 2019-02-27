Parkinson'a çare...

İngiltere'nin Bristol Üniversitesi'nde yapılan tıbbi çalışmalarda geliştirilen bir ilaç tedavisi olmayan Parkinson hastalığı için umut oldu. Hasar görmüş beyin hücrelerini onarması beklenen ilaç Parkinson hastalığının çaresi olabilir.

GDBF adıyla anılan tedavi beyin hücrelerine protein terapisi prensibine dayanıyor. Bilim insanları ilacın zarar görmüş nöronlar üzerindeki onarım etkisini 'son derece umut verici' olarak nitelendiriyor.

Bristol Üniversitesi'nden Dr. Alan Whone araştırma sonuçlarını “Beyin taramalarında görülen iyileşmenin boyutu daha önce denemelerin çok ötesinde” sözleriyle ifade ediyor.

Araştırma, beyinlerine tüp yerleştirmek için robot yardımlı ameliyat geçirmiş 41 hastanın katılımı ile yapıldı.

Ancak klinik çalışma henüz ilacın Parkinson hastalığını yavaşlattığı veya durdurduğunu kanıtlayabilimiş değil.

Parkinson, 65 yaş üstü insanların yaklaşık yüzde bir ila yüzde ikisini etkileyen nörodejeneratif bir hastalık. Titreme, kas sertliği, hareket ve denge problemlerine neden olan hastalığın semptomları azaltılabilse de, hastalığın tamamen iyileştiren ya da ilerlemesini yavaşlatan bir tedavi henüz bulunmuyor.