Pandemı̇yle mücadele cı̇ddı̇yet gerektı̇rı̇r.

Sağlık Bakanlığı’ndan derhal açıklama bekliyor ve Başbakan Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay’a soruyoruz:

*SARS-CoV-2 PCR testi yapan merkezlerin sonuçları Sağlık Bakanlığı’na bildiriliyor mu? Bu test sonuçları kamuoyu ile paylaşılıyor mu? Pozitif çıkan vakalar Devlet Hastane ’sine alınıp, tetkik-tedavileri ve temaslı takipleri yapılıyor mu?

*Sağlık Bakanlığı’ndan 13.9.2020 akşamı yapılan açıklamada;

“Sağlık Bakanlığı ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında geçtiğimiz hafta YDÜ bünyesinde bulunan Girne Üniversitesi'ne bağlı Oasis Otel'in karantina oteli olarak kullanımına dair bir protokol imzalanmıştır.

Protokole göre Oasis Otel'de gözetim altında olacak kişilere hem Sağlık Bakanlığı'na bağlı doktor ve hemşireler, hem de YDÜ sağlık ekipleri desteği ile gerekli takip yapılacaktır.

Covid-19 test sonuçları pozitif olan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da protokol kapsamında Oasis Otel'e yerleştirilmiş ve gözetim altında bulunmaktadır.

10 gündür evinde izole olan Erhan Arıklı'nın bugün yapılan test sonuçları pozitif olarak belirlenmiş, herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Sayın Erhan Arıklı’ya ve tüm COVID-19 hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.

Bakanlıktan yapılan bu açıklamaya göre bir hafta önce yapılan bu anlaşma niye topluma açıklanmamıştır?

*Günlerdir pozitif vakalar hastane ve karantina otellerinde yer olmadığı için evlerinde sıra bekliyorken bu anlaşma çerçevesinde söz konusu hastane ve oteller niye hizmete alınmamıştır?

Pandemi merkezi ve otelleri dolup taşmıştır ve hasta akışının sağlanmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Sağlık Bakanlığı, anlaşmayla COVID-19 hastası bakma ve takip etme yetkisi verilen bu özel hastanenin en başından beri olması gerektiği gibi tüm halkımızın yararlanabileceği pandemi hastanesi haline getirilmesi, otellerin de karantina oteli olarak kullanılmasını sağlamalı, sadece seçilmiş birkaç kişiye imtiyaz sağlayacak şekilde kullanılmasına olanak sağlamamalıdır. Bu merkezlerde takip ve tedavisi yapılacak temaslı ve hastaların kayıtları Sağlık Bakanlığı’na bildirilmeli, düzenli denetim yapılmalıdır. Yasa buna elvermektedir.

*Birçok insanımız ailelerinden veya çalışma arkadaşlarından pozitif vakalar saptandığı ve temaslı oldukları için 14 güne kadar temaslı otel/yurtlarında zorunlu olarak gözetim altında tutuluyor olmalarına karşın, Bakanlık izni ile veya bilgisi dışında temaslı olmalarına karşın temaslı otellerinde izole edilmeyen kaç kişi vardır? Bunların ne zaman ve nerede test yaptıracaklarına kim karar vermektedir?

*5.7.2020 itibarı ile Bakanlar Kurulu (BK) COVID-19 (Yeni Koronavirüs) hastalığını ülkemiz için bulaşıcı ve tehlikeli hastalık ilan etmiştir. Ayni tarihli BK Kararı ile 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uygulamaya girmiştir. Pandemi ile ilgili kararları almakta Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yetkilidir. Buna rağmen Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı olmaksızın, kişilere özel, keyfi uygulamalar yapılmaktaysa, salgını kontrol altına almamız zorlaşacak ve bugünden sonra bu ülkede görülecek tüm yerel vakalardan bu kişiler sorumlu olacaktır.

*Pandemi tüm dünyada can almaya devam etmektedir. Ülkemizde ilk dönemde toplumun büyük özveri ve uyumunun da katkısı ile ciddi bir başarı sağlanmışken son dönemde vakalar artmıştır. İhtiyacımız olan durumu tam olarak tespit edecek ve ciddiyetle yaklaşacak bir yönetimdir. Yönetimin durumun ciddiyetini kavramadığı ve hiçbir uyarıya kulak vermediği de görülmektedir. Halkın sağlığının korunması, ülkenin daha fazla zarar etmemesi için, pandemi yönetiminde yetkiyi elinde bulunduran Sağlık Bakanlığını ciddiyete, bilimsel zeminde kararlar üretmeye, sorumluluk almaya davet ediyoruz. Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarını şahıslara özel kararlar üretip uygulamalar yapmayı bırakıp tüm toplumun sağlığını koruyacak şekilde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu sorumluluğu alamayacaksanız, yapmanız gereken bellidir.