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Önce İngiltere şimdi de Fransa! Kabus yayılıyor

Fransa'da "Strep A" bakterilerinin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle 2’si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

08 Aralık 2022 Perşembe 10:13
Önce İngiltere şimdi de Fransa! Kabus yayılıyor

Fransa'da "Strep A" bakterilerinin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle 2’si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Euronews'in haberine göre; Fransa Sağlık Genel Direktörlüğü, sağlık çalışanlarına gönderdiği acil mesajda çocuklarda Strep A bakteriyel enfeksiyona bağlı vakaların arttığını bildirdi.

Son 15 günde bu enfeksiyona bağlı olarak hastaneye kaldırılan 8 çocuktan 2'si yaşamını yitirdi. Ayrıca enfeksiyonun görüldüğü 3 yetişkin vakadan 1'i de hayatını kaybetti.

DGS vakaların birbiriyle bağlantılı olmadığına değinerek bakterinin eski alttürler kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Strep A bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.

Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabiliyor.

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