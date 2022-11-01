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Nöbetçi Eczaneler (01 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (01 Kasım 2022)
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Nöbetçi Eczaneler (01 Kasım 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

01 Kasım 2022 Salı 15:03
Nöbetçi Eczaneler (01 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ADAHAN ECZANESİ

01.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 37 00

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

DAĞMAN ECZANESİ

01.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 22

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy

***

DERYA ECZANESİ

01.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 98

Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

01.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

AYDIN LİFE ECZANESİ

01.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 73 50

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

***

BAŞAK ECZANESİ

01.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BURCU GÖKALP ECZANESİ

01.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3

***

KARAKOL ECZANESİ

01.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 65 19

Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

01.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

01.11.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

01.11.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

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