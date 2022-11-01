Nöbetçi Eczaneler (01 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ADAHAN ECZANESİ
01.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 37 00
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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DAĞMAN ECZANESİ
01.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 22
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy
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DERYA ECZANESİ
01.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 98
Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
01.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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AYDIN LİFE ECZANESİ
01.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 73 50
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
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BAŞAK ECZANESİ
01.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BURCU GÖKALP ECZANESİ
01.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3
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KARAKOL ECZANESİ
01.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 65 19
Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
01.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
01.11.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
01.11.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele