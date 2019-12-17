Nobel ödüllü doktordan kansere yeni çözüm

Kanser tedavisinde yeni bir dönem başlatan Nobel ödüllü Alman doktor Robert Gorter, hastalarının vücut ısılarını yükselterek kanser hücrelerini öldürüyor.İstanbul'da Türk hastalarıyla biraraya gelen Gorter’ın tedavisi, artık tüm dünyada kabul gören bir yöntem.Cologne Tıp Merkezi Doktoru Robert Gorter tedavi yöntemi hakkında şunları söyledi:Vücut ısısını 42-43 dereceye yükseltiyoruz.

Hasta yüksek ısı makinesinin içine alınıyor böylece bağışıklık sistemi uyarılıyor. Ardından D hücreleri veriliyor. Bu hücreler basit bir iğne ile bazen daha etkili olması için damar yolu ile tümörlü alana veriliyor. Üç saatte bütün vücuda yayılıyor.Nobel ödüllü Alman doktor Robert Gorter, bu tedaviyi ilk kendisinde denemiş.Isı tedavisi ile kanserden kurtulan Nobel ödüllü Alman doktor Robert Gorter, farklı bir uygulama yöntemi geliştirmiş ve bu yöntemi ilk kez kendisinde denemiş. Robert Gorter, 1976 yılında tıp fakültesini yeni bitirdiği günlerde kansere yakalanmış. Konulan teşhiste kanserin 4. aşamasında olduğu belirlenmiş.

Onkologların ifadesine göre üç aylık ömrü varmış. Ama o buna inanmayarak farklı araştırmalar yapmaya başlamış. Kemoterapi ve radyoterapi gibi geleneksel tedavi yöntemlerine de inanmamış. Kendisi de doktor olduğundan, ateşin bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkisi olduğunu biliyordu. Zira o sebepten hastalanınca ateşimiz yükselmiyor muydu?Bu konuda bir karar verdi. Vücut ısısını bilinçli olarak yükselterek ve bağışıklık sistemini kamçılamasıyla bilinen ökse otu ekstresini kendi kanına şırınga ederek bir tedavi uygulayacaktı. Umutsuzluk nedir bilmemesi ve pozitif düşünme yöntemlerinin de katkısıyla kanseri bir yıldan az bir sürede yendi. Sonra hayatını bu tekniği bütün kanser hastalarına uygulamaya adadı. Yaklaşık 30 yıldır, kurucusu olduğu Köln Tıp Merkezi’nde ateş yani hipertermi tedavisiyle, en ağır kanser vakalarına umut oldu.

Doktor Gorter geliştirdiği yöntemi şöyle açıklıyor: “Tıbben şunu biliyoruz ki, vücut ateşlenmeye başladığında bağışıklık savunma ordusunun tümü faal hale geçer. Hafif bir ateş dahi vücutta aktif bir şekilde dolaşan bağışıklık hücresi sayısını iki katına çıkartır. Ama biz tam tersine ateşlenmeyi kötü olarak biliyoruz ve hep ateşimizi düşürmeye çalışırız hastalandığımızda… Tam tersidir gerçek.Yeni doğan bir çocuk hayatının ilk yılında ortalama yedi viral enfeksiyon geçirir ve çocukluğu süresince de ateşlenmeye sebep olan diğer hastalıklara yakalanır. Bu ateş evreleri, onu gelecekte karşılaşacağı kanser gibi hastalıklardan koruyacak olan bağışıklık sisteminin gelişimini başlatır.” diye konuştu.Tedavi, haftada iki seans olmak üzere 24 hafta uygulanıyor. Ancak bazı hastalar için 12 hafta da yeterli. Alman doktorun Türk hastaları da gördükleri tedaviden memnun.Cilt Kanseri Hastası; “Bir yıl boyunca kemoterapi aldım. İki ay boyunca radyoterapi aldım ama bunlardan hiçbir sonuç alınmadı. Bu tedaviye başladım. İki aydır bu tedaviyi alıyorum. İki ay sekiz haftalık bir sürede iki aşı oldu. Yararlarını gördüm” dedi.