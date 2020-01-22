Neredeyse tamamı saf protein olan 10 yiyecek

Peki spor yapanların de beslenme programlarına eklemesi gereken, neredeyse tamamı saf protein olan yiyecekler hangileri? Protein en çok nelerde bulunur? İşte cevabı...

1-Tavuk göğsü

Tavuk göğsü çok popüler bir protein kaynağıdır ve 3 gramlık bir göğüs 27 gram protein içerir. Aynı zamanda harika bir mineral ve B vitamini kaynağıdır.

2-Hindi göğsü

Hindi, düşük kalorili bir protein kaynağıdır. Ayrıca selenyum ve çinko gibi B vitaminleri ve mineralleri içerir. Ayrıca içerdiği yüksek triptofan sayesinde mutluluk hormonu salgılanmasına da destek olur.

3-Yumurta akı

Yumurtadaki vitamin, mineral ve antioksidanların çoğu yumurta sarısında bulunur. Bununla birlikte yumurta akı bir yumurtadaki proteinin en az yüzde 60'ını içerir. Bir fincan (243 gram) yumurta akında 27 gram protein ve sadece yaklaşık 126 kalori bulunur.

4-Kurutulmuş balık

Kurutulmuş balık, birçok çeşide sahip lezzetli bir atıştırmalıktır. Sadece 28 gramlık kurutulmuş bir balıktan 18 gram protein alınabilir. Ayrıca omega 3 yağ asitleri ve bazı vitaminler açısından da zengindir.

5-Karides

Karides, diyetinize dahil etmek için harika bir besindir. Karides; selenyum, kolin ve B 12 vitamini bakımından zengindir. Aynı zamanda yüksek oranda niasin, çinko, E vitamini ve B6 vitamini içerir. Dahası, karides, yapısındaki antioksidanlar sayesinde iltihabı gidermeye de yardımcı olur. 85 gram karideste 12 gram protein bulunur ve sadece 60 kaloridir.

6-Ton balığı

Ton balığı, düşük kalori ve yağ oranına sahiptir. Ayrıca içeriğinde bulunan yüksek oranda selenyum sayesinde vücutta antioksidatif bi etki yaratır. 85 gram pişmiş ton balığı, 25 gram protein ve 110 kalori içerir. Uzmanlar haftada 1 kere ton balığı yemenin güvenliği olduğu belirtip uyarıyor: "Hamile ve emziren kadınlar ayda 1 kereden fazla çiğ, haşlanmış veya ızgara ton balığı yememeli."

7-Pisi balığı

Pisi balığı filetosunun yarısı 36 gram protein ve 176 kalori içerir. Omega-3, B vitaminleri, selenyum ve magnezyum gibi mineraller açısından da zengindir. Bu da onu iltihaba karşı savaşan bir besin haline getirir. Ancak içerdiği yüksek orandaki cıva sebebiyle sık sık yememenizde fayda var.

8-Tilapia balığı

Düşük kalori ve yağ oranına sahip tatlı su balığı olan tilapia, harika bir protein kaynağıdır. Bir filetosu (87 gram) 23 gram protein içerebilir! Ayrıca B vitaminleri, selenyum ve fosfor gibi minerallerden de zengindir.

9-Morina balığı

Protein deposu olan bu balığın 85 gramı 16 gram protein içerir. Kalp sağlığı için fayda sağlayan B6 ve B12 vitaminlerinin yanı sıra omega 3 yağ asitleri için de iyi bir kaynaktır.

10-Alaska mezgiti

Dünya çapında pollock denildiği zaman gözde canlanan bu balık için Türkiye'de kullanılan isim Alaska mezgitidir. Bu balık mükemmel bir omega-3 kaynağıdır. Ayrıca yüksek oranda kolin ve B12 vitamini içerir. 85 gramında 17 gram protein ve yaklaşık 74 kalori bulunur. Ayrıca sahip olduğu cıva oranı da çok düşüktür.