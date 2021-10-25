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Mucizevi besin kırmızı pancarın bilinmeyen faydaları

Kırmızı pancarın bağışıklığı güçlendirdiğini ve antioksidan deposu olduğunu söyleyen Diyetisyen Eda Balcı, “Bilinen en önemli faydalarından biri içeriğindeki betalainin kalp damar hastalıklarında etkili olduğudur. Kırmızı pancar serbest radikal denilen ve kanserden kronik kalp yetmezliğine kadar birçok hastalığa neden olabilecek zararlı maddelerle savaşır ve bu özelliği sayesinde kalbi korur” dedi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 15:49
Mucizevi besin kırmızı pancarın bilinmeyen faydaları

Kırmızı pancarın bağışıklığı güçlendirdiğini ve antioksidan deposu olduğunu söyleyen Diyetisyen Eda Balcı, “Bilinen en önemli faydalarından biri içeriğindeki betalainin kalp damar hastalıklarında etkili olduğudur. Kırmızı pancar serbest radikal denilen ve kanserden kronik kalp yetmezliğine kadar birçok hastalığa neden olabilecek zararlı maddelerle savaşır ve bu özelliği sayesinde kalbi korur” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Eda Balcı, kırmızı pancarın içeriğinde A, C, E, B6, B12 ve K vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve fosfat gibi minerallerin bulunduğunu söyleyerek kırmızı pancarın birçok hastalıkta etkili bir besin öğesi olduğuna dikkat çekti.

“DEMİR EKSİKLİĞİ VE KANSIZLIĞIN GİDERİLMESİNDE ETKİLİ BESİNDİR”

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Balcı ayrıca kırmızı pancarın bağışıklık sistemi üzerinde en etkili vitaminlerden biri olan C vitamini yönünden oldukça zengin olduğunu ifade ederek, içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklarla baş etme gücümüzü arttırdığını ve birçok hastalığın ortaya çıkmasını da engellediğini söyledi. Balcı, “Kırmızı pancarın faydalarından bir diğeri ise demir eksikliği ve kansızlığın giderilmesinde etkili olmasıdır. Pancar suyunun alyuvar düzeyini arttırarak kan yapımına katkıda bulunması, bu sebzeyi oldukça değerli bir besin haline getirmektedir. Özellikle kansızlık sorunu yaşayan kişi sayısının azımsanmayacak kadar fazla olduğu ülkemizde pancar tüketimi oldukça önem taşımaktadır” diye konuştu.

“POSALI BİR BESİN OLAN KIRMIZI PANCAR TOKLUK HİSSİ İLE ZAYIFLAMADA DA ETKİLİ”

Kırmızı pancarın posa içeriği yüksek bir besin olduğunu belirten Balcı, “Bu özelliği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler. Böylece kabızlık, hazımsızlık, karında şişlik gibi sorunların önüne geçer. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde özellikle kabızlık sorununda oldukça etkili olur. Posa içeriği yüksek bir besin olduğu için tokluk hissini artırır ve zayıflamada da etkili olur” ifadelerini kullandı.

Yapısında bulunan betalain adlı maddenin ve C vitaminin ısıdan zarar görmesini engellemek için pancarın çiğ olarak tüketilmesinin daha doğru olduğunu söyledi. Balcı, kırmızı pancarın buharda maksimum 15 dakikayı geçmeyecek şekilde tüketilebileceğini de söyledi.

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