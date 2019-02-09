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Milyonlarca şeker hastası iğneden kurtulacak!

Dünya üzerinde milyonlarca şeker hastası artık yüksek teknolojili akıllı ilaç sayesinde kendilerine insülin iğnesi yapmaktan kurtulabilecek. SOMA adı verilen sistemin ne zaman eczanelerde yer alacağı ise belli değil.

Milyonlarca şeker hastası iğneden kurtulacak!

Dünya üzerinde milyonlarca şeker hastası artık yüksek teknolojili akıllı ilaç sayesinde kendilerine insülin iğnesi yapmaktan kurtulabilecek. SOMA adı verilen sistemin ne zaman eczanelerde yer alacağı ise belli değil.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:03
Milyonlarca şeker hastası iğneden kurtulacak!

ABD’deki Massachusetts Institute of Technology (MIT)’deki araştırmacıların geliştirdiği yeni akıllı kapsül, hastanın karnından düzenli olarak insülin enjekte edebiliyor.

Techcrunch.com haber sitesinin haberine göre MIT’deki araştırmacılar, leopar kaplumbağa şeklinde ucunda çok küçük iğne bulunan kapsüller geliştirdi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu kapsüller, hastanın karnında sürekli dik vaziyette durabiliyor. Kapsüllerin içinde, şeker hastalarının kendilerine enjekte ettiği insülin ilacı miktarı kadar dondurulmuş insülin yer alıyor. Ortalama her saat kapsül içindeki sıkıştırılmış insülin vücuda yayılıyor. Hasta bunu hissetmiyor ve iğne boşaltım sisteminden atılabiliyor.

SOMA (self-orienting millimeter-scale applicator) adı verilen akıllı insülinlerin domuzlar üzerinde başarıyla denendiği ifade edildi.

Ancak bu tedavi şeklinin eczanelerde ne zaman yer alacağı hakkında bilgi verilmedi.

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