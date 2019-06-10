banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93914
ALTIN
246.979
DOLAR
5.7773
STERLİN
7.3529
EURO
6.5324
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Kaza yapıp kaçtı
KAZA YAPIP KAÇTI
Kız öğrenciler aşılanıyor
KIZ ÖĞRENCİLER AŞILANIYOR
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
banner306
Flaş Haber
Kaza yapıp kaçtı
Kapat

Metabolizmayı hızlandıran 10 öneri

Metabolizma yavaşladıkça artan kilo, kilo arttıkça yavaşlayan metabolizma etkisine dikkat çekerek bu durumu yumurta – tavuk ilişkisine benzeten Dr. Akkurt, iştah azaltıcı, su içme isteğini artırıcı, terleme yoluyla metabolizmayı hızlandırıcı etkileri nedeniyle yaz sıcağının fırsata çevrilebileceğini söyledi.

Metabolizmayı hızlandıran 10 öneri

Metabolizma yavaşladıkça artan kilo, kilo arttıkça yavaşlayan metabolizma etkisine dikkat çekerek bu durumu yumurta – tavuk ilişkisine benzeten Dr. Akkurt, iştah azaltıcı, su içme isteğini artırıcı, terleme yoluyla metabolizmayı hızlandırıcı etkileri nedeniyle yaz sıcağının fırsata çevrilebileceğini söyledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:30
Metabolizmayı hızlandıran 10 öneri

Fazla kiloların yalnızca yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam şeklinden kaynaklanmadığına dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, kilo alımının insülin direncinden tiroid yetmezliğine, kalsiyum eksikliğinden gıda intoleranslarına pek çok etkenden kaynaklanabileceğine işaret etti. Dolayısıyla zayıflamak isteyenlerin öncelikle kapsamlı bir sağlık taramasından geçmeleri ve gerekiyorsa tedaviye yönelmeleri gerektiğini kaydetti. Zayıflamanın önündeki en büyük engellerden birinin metabolizma yavaşlığı olduğunu vurgulayan Dr. Sinan Akkurt, şişmanlığın kronik bir hastalık olarak kabul edildiğine dikkat çekti.

Dr. Akkurt, metabolizmayı canlandırmak için 10 öneride bulundu:

1. Yazın çok terlediğimiz için su ihtiyacımız artar. Su yerine çay, kahve, meyve suyu ya da gazlı içecekler alırsanız su ihtiyacınızı karşılamaz artırırsınız. Hem su ihtiyacınızı karşılamak, hem de metabolizmayı hızlandırmak için her gün kilonuz başına 40 cc su içmelisiniz. Örneğin 70 kiloluk bir kişi 70 x 40 hesabına göre günde 2,8 litre su içmeli.

2. Her öğün öncesi su içmek hem doygunluk hissini, hem de metabolizma hızını destekler.

3. Düzenli uyku ve erken kalkmanın metabolizmayı canlandırıcı etkisinden yararlanmak için her gün aynı saatte uyumaya ve sabah 8’den önce uyanmaya özen gösterin. Unutmayın; metabolizmamız ışıkla birlikte harekete geçer.

4. Çayınızı aktardan alacağınız yeşil çay yapraklarıyla demleyin. Türk kahvesi ve yeşil çay, iştahını bastırmak, metabolizma hızını artırmak isteyenler için faydalı bir birleştirmedir. Günde bir iki fincan yeşil çay ve Türk kahvesi içilmesi, hem metabolizmayı hızlandırır, hem de yaşlanmayı geciktirir.

banner317
5. Acılar da metabolizmayı harekete geçirir. Soğan, sarımsak, zencefil, pul biber, karabiber ve biberiyeye menülerinizde daha fazla yer açın.

6. Metabolizma hızının belirleyici etkenlerinden biri harekettir. Yazın yüzme, açık hava yürüyüşleri ve bisiklet turları için elverişli bir mevsim olmasından yararlanın. Kas kaybetmek, metabolizma hızını düşürür.

7. Aç kalmak metabolizmayı yavaşlatır. Bu nedenle öğün aralarında acıktığınızda bunu görmezden gelmek yerine bir meyve, bir avuç ceviz, badem, leblebi ya da bir bardak ayran gibi seçeneklere yönelin.

8. Sağlık açısından pek çok yararının yanında kilo vermek isteyenler için de metabolizmayı hızlandırıcı etkisi bulunan sirkeyi gerek salatalarınızda sos olarak, gerek suyun içine katarak sık sık tüketin. Tabi ki ev yapımı elma sirkesini tercih edin.

9. Maydanoz da önemli bir detoks ve metabolizma hızlandırma aracıdır. Özellikle karaciğer metabolizmasına yaptığı olumlu etkiden yararlanmak için salatalarınızda, kahvaltınızda maydanoza daha fazla yer ayırın.

10. Gıda intoleransları da metabolizmayı yavaşlatır. Sürekli aynı besinlerle beslenenlerde (özellikle un, inek sütü), kronik stres altında yaşayanlarda daha sık rastlanan gıda intoleranslarının tespiti ve tedavisinde biorezonans metodundan yararlanılabilir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektronik sigara hastalık saçıyor!
Elektronik sigara hastalık saçıyor!
Metabolizma nedir metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya dikkat!
Metabolizma nedir metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya dikkat!
Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren "3 işaret"
Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren "3 işaret"
Kansersavar sarımsak
Kansersavar sarımsak
‘Yapay kalp pompası’ üretildi
‘Yapay kalp pompası’ üretildi
Kalp hastalarına önemli uyarı
Kalp hastalarına önemli uyarı
Dondurma saat kaçta tüketilir işte en doğru saat
Dondurma saat kaçta tüketilir işte en doğru saat
Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı
Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı
Erkeklerde meme büyümesi neden olur tedavisi nasıldır?
Erkeklerde meme büyümesi neden olur tedavisi nasıldır?
Dolum parfüm kullananlar dikkat!
Dolum parfüm kullananlar dikkat!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim