Metabolizmayı hızlandıran 10 öneri

Fazla kiloların yalnızca yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam şeklinden kaynaklanmadığına dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, kilo alımının insülin direncinden tiroid yetmezliğine, kalsiyum eksikliğinden gıda intoleranslarına pek çok etkenden kaynaklanabileceğine işaret etti. Dolayısıyla zayıflamak isteyenlerin öncelikle kapsamlı bir sağlık taramasından geçmeleri ve gerekiyorsa tedaviye yönelmeleri gerektiğini kaydetti. Zayıflamanın önündeki en büyük engellerden birinin metabolizma yavaşlığı olduğunu vurgulayan Dr. Sinan Akkurt, şişmanlığın kronik bir hastalık olarak kabul edildiğine dikkat çekti.

Dr. Akkurt, metabolizmayı canlandırmak için 10 öneride bulundu:

1. Yazın çok terlediğimiz için su ihtiyacımız artar. Su yerine çay, kahve, meyve suyu ya da gazlı içecekler alırsanız su ihtiyacınızı karşılamaz artırırsınız. Hem su ihtiyacınızı karşılamak, hem de metabolizmayı hızlandırmak için her gün kilonuz başına 40 cc su içmelisiniz. Örneğin 70 kiloluk bir kişi 70 x 40 hesabına göre günde 2,8 litre su içmeli.

2. Her öğün öncesi su içmek hem doygunluk hissini, hem de metabolizma hızını destekler.

3. Düzenli uyku ve erken kalkmanın metabolizmayı canlandırıcı etkisinden yararlanmak için her gün aynı saatte uyumaya ve sabah 8’den önce uyanmaya özen gösterin. Unutmayın; metabolizmamız ışıkla birlikte harekete geçer.

4. Çayınızı aktardan alacağınız yeşil çay yapraklarıyla demleyin. Türk kahvesi ve yeşil çay, iştahını bastırmak, metabolizma hızını artırmak isteyenler için faydalı bir birleştirmedir. Günde bir iki fincan yeşil çay ve Türk kahvesi içilmesi, hem metabolizmayı hızlandırır, hem de yaşlanmayı geciktirir.

5. Acılar da metabolizmayı harekete geçirir. Soğan, sarımsak, zencefil, pul biber, karabiber ve biberiyeye menülerinizde daha fazla yer açın.

6. Metabolizma hızının belirleyici etkenlerinden biri harekettir. Yazın yüzme, açık hava yürüyüşleri ve bisiklet turları için elverişli bir mevsim olmasından yararlanın. Kas kaybetmek, metabolizma hızını düşürür.

7. Aç kalmak metabolizmayı yavaşlatır. Bu nedenle öğün aralarında acıktığınızda bunu görmezden gelmek yerine bir meyve, bir avuç ceviz, badem, leblebi ya da bir bardak ayran gibi seçeneklere yönelin.

8. Sağlık açısından pek çok yararının yanında kilo vermek isteyenler için de metabolizmayı hızlandırıcı etkisi bulunan sirkeyi gerek salatalarınızda sos olarak, gerek suyun içine katarak sık sık tüketin. Tabi ki ev yapımı elma sirkesini tercih edin.

9. Maydanoz da önemli bir detoks ve metabolizma hızlandırma aracıdır. Özellikle karaciğer metabolizmasına yaptığı olumlu etkiden yararlanmak için salatalarınızda, kahvaltınızda maydanoza daha fazla yer ayırın.

10. Gıda intoleransları da metabolizmayı yavaşlatır. Sürekli aynı besinlerle beslenenlerde (özellikle un, inek sütü), kronik stres altında yaşayanlarda daha sık rastlanan gıda intoleranslarının tespiti ve tedavisinde biorezonans metodundan yararlanılabilir.