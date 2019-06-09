banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93809
ALTIN
251.285
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4491
EURO
6.5701
Huzur operasyonunda kaçak avı
HUZUR OPERASYONUNDA KAÇAK AVI
Kız arkadaşını hem dövdü hem öldürmekle tehdit etti
YİNE KADINA ŞİDDET VE DARP
Bilgisayar kasasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu
BİLGİSAYAR KASASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
25 gram hintkeneviri
25 GRAM HİNTKENEVİRİ
banner307

Metabolizma nedir metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya dikkat!

Metabolizma nedir metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya dikkat!

09 Haziran 2019 Pazar 09:14
Metabolizma nedir metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya dikkat!

Metabolizmayı yavaşlatan hatalar hakkında bilgiler veren Diyetisyen İrem İmrağ, dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.
Bir canlıda yaşamın sürdürülmesi sırasında gerçekleşen tüm kimyasal tepkimelere metabolizma denir.  Metabolizma vücudun alınan kaloriyi enerjiye dönüştürmesidir. Bu durum kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. 

Metabolizma yavaş çalışmakta ise bu durum kilo almanıza sebep olur. Peki metabolizmamızın yavaş çalışmasına neden olan 5 hata nelerdir?

Diyetisyen İmrağ, yapılan 5 hata hakkında şu bilgileri verdi: 

banner317
1. Gereğinden az enerji tüketmek: Kilo vermek için kalori kısıtlaması gerekli olmasına rağmen bazal metabolizma hızının altında bir enerji değeri ile beslendiğimizde metabolizmamız yavaşlar. Çoğu danışan çok az yemek yiyorum fakat zayıflayamıyorum der. İşte bunun sebebi gerekenden az enerji tüketimidir. O yüzden metabolizmamızın hızlı çalışması için gün içerisinde gerekli olan enerjiyi mutlaka almalıyız. 

2. Yetersiz protein alımı: Aldığımız her kalori, vücutta aynı şekilde tepkimeye yol açmaz. Farklı yiyecekler, farklı metabolik yollardan geçerler. Bu yolların bazıları diğerlerinden çok daha etkilidir. Besinlerin sindirilme, emilim ve metabolize edilme sırasında harcattığı enerjiye thermic effect of food (besinin termik etkisi) diyebiliriz. Proteinlerin termik efekti karbonhidrat ve yağlardan daha yüksektir. Proteinler metabolizmayı yüzde 20-30 değerinde hızlandırırken, karbonhidratlar yüzde 5-10 yağlar ise yüzde 3 oranında hızlandırmaktadır. Fakat bu da demek değil ki protein alımını abartalım. Gün içerisinde kg başına 0.8-1 gram protein alımı yeterli olacaktır. 

3. Hareketsiz yaşam: Günümüzde masa başı çalışma saatlerinin uzunluğu gün içerisinde hareketli olmamızı engellemekte ve metabolizma hızımızı yavaşlatmaktadır. Gün içerisinde yapılan egzersizler metabolizmayı hızlandıracağından aktif bir yaşam sürmeye dikkat etmeliyiz. 

4. Yetersiz uyku: Kaliteli uyku sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Kalitesiz ve az uyku kalp hastalıkları, diyabet ve depresyon görülme riskini arttırmaktadır. Bunların yanında metabolizma hızımızı da yavaşlatmaktadır. Bu nedenle en az 7 saat kaliteli gece uykusu hem sağlığımız hem de metabolizmamız için oldukça önemlidir. 

5. Şekerli içecek tüketimi: Şekerli hazır içeceklerin yüksek oranda tüketimi insülin direnci, diyabet ve obezite ile ilişkilendirilmektedir. Yapılan araştırmalar aşırı fruktoz tüketiminin bel çevresinde ve karaciğerde yağlanmayı arttırdığını gösteriyor. Mümkün olduğunca şekerli ve tatlandırıcılı hazır içeceklerden uzak durmalıyız.” 

Anahtar Kelimeler:
Metabolizma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren "3 işaret"
Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren "3 işaret"
Kansersavar sarımsak
Kansersavar sarımsak
‘Yapay kalp pompası’ üretildi
‘Yapay kalp pompası’ üretildi
Kalp hastalarına önemli uyarı
Kalp hastalarına önemli uyarı
Dondurma saat kaçta tüketilir işte en doğru saat
Dondurma saat kaçta tüketilir işte en doğru saat
Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı
Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı
Erkeklerde meme büyümesi neden olur tedavisi nasıldır?
Erkeklerde meme büyümesi neden olur tedavisi nasıldır?
Dolum parfüm kullananlar dikkat!
Dolum parfüm kullananlar dikkat!
Dil kanserinin en erken belirtileri
Dil kanserinin en erken belirtileri
Uzmanlar uyardı: Bayramda gazlı içecek yerine su için
Uzmanlar uyardı: Bayramda gazlı içecek yerine su için

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim