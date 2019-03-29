Matematik sağlığa da iyi geliyor!

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Yetişkin Beceri Araştırması (PIAAC) sonuçlarından yola çıkarak yeni bir analiz yayınladı. Çalışmada, yüksek matematik becelerine sahip yetişkinerin sağlıklarının yüzde 22 oranında daha iyi olduğu görüldü.

OECD'ye göre bunun arkasında, matematikte başarılı olanların kendi sağlık durumlarını daha etkili takip edebilmeleri yatıyor. Analizde, "16-25 yaş arasında yüzde 22'lik fark yüzde 5,5'e gerilirken, 55-65 yaş arasında fark yüzde 32'ye yükseliyor. Yaş arttıkça makas büyüyor" denildi.