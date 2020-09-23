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LTB, Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye 65 yaş ve üzeri yurttaşlarına 28 bin maske dağıtıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Covid-19’la mücadele amaçlı Lefkoşa’ya gönderilen maskeler ilk olarak belediyenin Halk Sağlığı Şubesi’ne bağlı Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye 65 yaş ve üzerindeki yurttaşlarına dağıtılıyor.

23 Eylül 2020 Çarşamba 09:03
LTB, Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye 65 yaş ve üzeri yurttaşlarına 28 bin maske dağıtıyor
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Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye 2 bin 800 üyeye dağıtılmak üzere  hazırlanan 10 maskeden oluşan paketler LTB Halk Sağlığı Şubesi tarafından dağıtılmaya başlandı. Covid-19 tedbirleri alınarak ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen dağıtımlarda her üyeye 10 maskelik paket takdim edilirken üyelere üzerinde belediyeyle iletişim  numaraları (Alo 185 veya 60 85 284)da bulunan bir kart takdim edildi.
Ankara’dan Lefkoşa’ya 250 bin maske ve 5 bin adet 1 lt.’lik el dezenfektanı gönderildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından  kardeş belediye LTB’ne Covid-19’la mücadele amaçlı gönderdiği dezenfekte malzemesi ve maskeler 3 Eylül 2020 tarihinde teslim alınmıştı.

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Her iki belediyenin, yakın dayanışması ve kardeş şehir diplomasisi sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla başkent Lefkoşa’nın belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 250 bin maske ve 5 bin adet 1 litrelik el dezenfektanı LTB kullanımı için gönderilmişti.
“Covid-19’a Karşı Başkentler İttifakı” altındaki kardeş şehir diplomasisi sonuç verdi
LTB ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyanın Covid-19 pandemisiyle mücadele ettiği süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan ve Covid-19’a karşı ortak mücadele amacıyla dünyanın farklı bölgelerinden 40 başkent belediyesinin kurduğu “Covid-19’a Karşı Başkentler İttifakı” çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirdikleri istişareler ve yazışmalar sonucunda  ilgili malzemeler başkent Ankara’dan başkent Lefkoşa’ya gönderilmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Türk Belediyesi28 Bin Maske
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