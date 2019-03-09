Lifli gıdalar kanser tedavisinin olumlu etkisini artırıyor

Kanser araştırmacıları, bol lifli gıda tüketiminin tedaviyi hızlandırabileceği ve güçlendirebileceğini, probiyotik ürün tüketiminin ise ters etki yapabileceğini açıkladı.

27 Şubat'ta Amerika birleşik Devletleri'nde gerçekleşen Amerikan Kanser Araştırmaları Vakfı konferansında son çalışmalara ilişkin bulguları paylaşan araştırmacılar yüksek oranda lif içeren diyetlerin bağırsak ve mide bakterilerini değiştirerek terapileri daha etkili hale getirebildiğini açıkladı.

Probiyotik içeren hap, gıda desteği veya yoğurt ürünlerinin ise aksine terapi ve tedavileri yavaşlatabildiği ve etkisini azaltabildiği belirtildi.

Örneğin Araştırmacılar PD-1 adlı bağışıklık terapisi uygulanan Melanoma cilt kanseri hastalarını incelediklerinde, hastalardan sebze, meyve ve tahıl ağırlıklı bir diet uygulayanlardaki tedavinin düşük lifli gıdalar tüketenlere oranla 5 kat daha başarılı olduğunu gördü.

Lifli gıdalar bakteri çeşidini artırıyor

Lifli gıdaların bağırsaklarda daha fazla sayıda bakteri çeşidi oluşmasını sağladığı bunun da PD-1 terapisinin sonuçlarına etki ettiği fark edildi. San Fransisco'da bulunan Parker Kanser Imunoterapi Enstitüsü'nde görev yapan Christine Spencer yararlı bakteri içerdiği belirtilen probiyotik ürünlerin ise bakterilerdeki çeşitliliği azalttığını ve bunun tedavinin etkilerini azalttığını gördüklerini kaydediyor.

"PD-1 terapisi gören hastaların yalnızca yüzde 20 veya 30'u tümörlerinin büyümeyi durdurduğunu veya küçüldüğünü görür. Ruminococcaceae ailesinden olan bakterilerin artması halinde tedavilerin daha etkili olduğunu belirlemiş bulunuyoruz ancak neden bazı insanlarda bu bakteri ailesi daha fazla ve diğerlerinde daha az bunu anlamaya çalışıyoruz."

Bağırsaklarda yaşayan bakteri, mantar ve diğer tür canlıları değiştirmenin bilinen en etkili yolu diyeti değiştirmek. Bu nedenle Spencer ve ekibi 113 malonoma hastası ve onların diyetlerini ve dışkı örneklerini inceledi.

Et ve şeker bakteri çeşidini azaltıyor

113 hastadan en yüksek düzeyde sebze, meyve ve tahıl tüketen 46'sının daha fazla Ruminococcaceae bakteri ailesi üyesine sahip olduğu belirlendi. Daha da önemlisi aynı 46 hasta kanser terapisine en olumlu yanıt verenler oldu.

İşlenmiş et ürünleri ve yüksek şeker tüketen hastalarda ise bu bakterilerin giderek azaldığı ve tümörlerinin de terapiye rağmen büyüme gösterdiği tespit edildi. Çalışmada tüm hastaların yüzde 40'ı probiyotik desteği aldıklarını belirtti. Spencer "Pek çok hasta probiyotik almanın sağlıklı olduğunu düşünüyor ancak durum kanser hastaları için böyle olmayabilir" dedi.