Levothrox davası

Tiroit tedavisinde en çok kullanılan ilaçlardan Levothyrox hakkında Fransa'da görülen dava salı günü karara bağlanıyor.

Davacılar Alman ilaç devi Merck'in ürettiği ilaç üzerinde 2017'de yapılan formül değişikliğinin ardından oluşan yan etkiler konusunda yeterince bilgilendirilmediklerini iddia ediyor. Bu sebeple Levitroks'un yan etkilerinden mağdur 4 bin 113 hasta Alman devinden kişi başı 10 bin Euro tazminat talep ediyor. Bu iddiaları reddeden üretici firma ise geniş çaplı bir bilgilendirme kampanyasının yürütüldüğünü belirtiyor. Şirket avukatları yüz bin kişiye 300 binden fazla bilgilendirici mektup, e-posta ve faks gönderildiğini belirtiyor.

Tiroit ilacında neden formül değişikliğine gidildi?

Fransız İlaç Güvenliği Ajansı (ANSM) üretici firma Merck'ten 2012'de ilacın formülünde değişikliğe gitmesini talep etmişti. Eski formülde levothyroxine miktarının her kutuda değişiklik gösterebildiğine dikkat çeken ajans bu sorunun formül değişikliği ile giderilmesini talep etmişti. Şirket de karışımda bulunan laktozu ilaç üretiminde sıklıkla kullanılan mannitol ile değiştirerek sorunun giderildiğini belirtmişti.

Levothyrox yeni formülü ile 2017 baharında piyasaya sürüldü. Mart 2017 ile Nisan 2018 arasında toplam 31 bin hasta ilacın baş dönmesi, uykusuzluk, baş ağrısı ve yorgunluk yarattığından şikayetçi oldu. Şikayetlerin ardından ilaç üzerinde yapılan üç laboratuvar testi ise karşılaşılan yan etkiler konusunu açıklığa kavuşturamamıştı.

İlk olarak Fransa'da piyasaya sürülen yeni formül daha sonra İsviçre'de de satılmaya başlandı. Fakat bu ülkede Fransa'da bahsi geçen şikayetlere rastlanmadı. İlaç Türkiye’de Euthyrox adıyla eczanelerde satılıyor.