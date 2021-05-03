banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Mazbata belası çok can yakacak!
Mazbata belası çok can yakacak!
‘’Sağlık kumarında’’ iki arabasını ve ekmek teknesini kaybetmek !
‘’Sağlık kumarında’’ iki arabasını ve...
Varoluş diye koşa koşa yok olmak
Varoluş diye koşa koşa yok...
KTÖS yine sahnede !
KTÖS yine sahnede !
banner376

Kovid-19'un erkek üreme sistemi üzerindeki etkileri

Doç. Dr. Bakırcıoğlu, farklı ülkelerde Kovid-19'un erkek üreme sistemi üzerindeki etkilerinin araştırıldığını belirterek, virüsün erkekleri daha çok etkilediği ve daha ağır seyretmesine neden olduğunun düşünüldüğünü bildirdi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:58
Kovid-19'un erkek üreme sistemi üzerindeki etkileri
banner337

 Üroloji ve üreme sağlığı uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde, hem doğal yolla gebelik hem de kısırlık tedavilerinde koronavirüsle ilgili endişelerin, gebe kalma konusunda duraklamaya sebep olduğuna işaret ederek, konunun tedavi süresince yaşanabilecek olası enfeksiyondan ayrı, hastalığın uzun ve kısa vadede bilinmeyen etkileri olarak dile getirildiğini aktardı.

Salgın sürecinde hastalığın erkekte ve kadında doğurganlık ve üreme organları üzerindeki etkilerini anlamak için çalışmaların halen devam ettiğine değinen Bakırcıoğlu, uluslararası çalışma ve makalelerin sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

banner341
"Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı gruplar üzerinde çalışmalar sürüyor. Kovid-19'un erkek üreme sistemi üzerindeki etkileri konusunda, hem çocuk sahibi olma sorunu yaşayan hem de hamile kalmayı planlayan çiftlerin endişelerini giderecek ve sorularını cevap verecek araştırmalar devam ediyor. Erkek üreme sağlığında Kovid-19 hastalığı geçiren erkekler üzerinde yapılan çalışmalardan birtakım sonuçlar elde edildi. Kovid-19 erkekleri daha çok etkiliyor ve erkeklerde enfeksiyon daha ağır seyrediyor. Testosteron hormonu nedeniyle erkeklerde virüsün daha fazla sitokin fırtınasına yol açtığı ve daha ağır seyretmesine neden olduğu düşünülüyor. Hastalığın ağır geçmesinde bir diğer hipotez, ACE2/TMPRSS2 reseptörlerin erkelerde kadınlara göre daha fazla oranda olması ve androjen, yani testosteron hormon yüksekliğinin buna yol açtığı. Ayrıca ileri yaş erkeklerde kalp, damar ve akciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklar ile sigara ve alkol kullanımı gibi alışkanlıkların kadınlara göre daha yüksek oranda görülmesi de hastalığın erkeklerde daha çok ölüme yol açmasını açıklayabilen nedenler arasında. Bilimsel çalışmalar devam ediyor ama Wuhan Tongji Tıp Fakültesi'nde bir grup hasta üzerinde yapılan çalışmada, Kovid-19 geçirenlerde virüsün etkisinin erkek hastaların sperm üreten hücrelerini öldürdüğü ve testis dokusuna zarar verdiği gösterildi."

Bakırcıoğlu, Floransa Üniversitesi Careggi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yapılan çalışmada, durumu ağırlaşan erkekler ile bulguların düzelmeye gittiği vakaların karşılaştırıldığını, durumu ağırlaşan ve ölümle sonuçlanan vakaların testosteron değerlerinin iyileşen erkeklerden anlamlı oranda düşük olduğunun görüldüğünü anlattı.

Amerika ve Avrupa Üreme Sağlığı Dernekleri tarafından aşının, virüs ve etkilerinden korunmanın en etkili yolu olarak açıklandığının altını çizen Bakırcıoğlu, aşıların uygulanmasının, virüsten korunmak için eldeki tek silah olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, bebek sahibi olmak isteyen ve bu yönde tedavi alan çiftlere hastalıktan korunmak için önlemlere mutlaka uymaları, ateşli ve orta düzeyde ağır semptomlarla hastalığı geçirenlere en az 3 ay sonra çocuk sahibi olmak için tedaviye başlamaları önerisinde bulundu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El damarlarınız çok mu belirgin? İşte nedeni!
El damarlarınız çok mu belirgin? İşte nedeni!
Kısa sürede kilo vermek, tehlikeli hastalıklara sürükler
Kısa sürede kilo vermek, tehlikeli hastalıklara sürükler
Aşı sonrası antikor testine güvenerek tedbirleri elden bırakmayın!
Aşı sonrası antikor testine güvenerek tedbirleri elden bırakmayın!
Salgın nedeniyle değişen alışkanlıklar “şeker“ hastalığına davetiye çıkarıyor
Salgın nedeniyle değişen alışkanlıklar “şeker“ hastalığına davetiye çıkarıyor
Stres yönetimi için altın değerinde 7 öneri!
Stres yönetimi için altın değerinde 7 öneri!
Koronavirüse nasıl yakalanıyoruz?
Koronavirüse nasıl yakalanıyoruz?
Hamileyken covid-19 aşısı olan anneler bebeklerine antikor aktardı
Hamileyken covid-19 aşısı olan anneler bebeklerine antikor aktardı
“Kanser hastalıklarında moleküler belirteçlerin rolü” konusu, GAÜ'de konuşulacak
“Kanser hastalıklarında moleküler belirteçlerin rolü” konusu, GAÜ'de konuşulacak
Aşılama sonrası antikor testleri COVID-19 bağışıklığı için ne anlama geliyor?
Aşılama sonrası antikor testleri COVID-19 bağışıklığı için ne anlama geliyor?
Bağırsak sağlığını güçlendiren 10 besin
Bağırsak sağlığını güçlendiren 10 besin

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim