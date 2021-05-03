Kovid-19'un erkek üreme sistemi üzerindeki etkileri

Üroloji ve üreme sağlığı uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde, hem doğal yolla gebelik hem de kısırlık tedavilerinde koronavirüsle ilgili endişelerin, gebe kalma konusunda duraklamaya sebep olduğuna işaret ederek, konunun tedavi süresince yaşanabilecek olası enfeksiyondan ayrı, hastalığın uzun ve kısa vadede bilinmeyen etkileri olarak dile getirildiğini aktardı.
Salgın sürecinde hastalığın erkekte ve kadında doğurganlık ve üreme organları üzerindeki etkilerini anlamak için çalışmaların halen devam ettiğine değinen Bakırcıoğlu, uluslararası çalışma ve makalelerin sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
Bakırcıoğlu, Floransa Üniversitesi Careggi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yapılan çalışmada, durumu ağırlaşan erkekler ile bulguların düzelmeye gittiği vakaların karşılaştırıldığını, durumu ağırlaşan ve ölümle sonuçlanan vakaların testosteron değerlerinin iyileşen erkeklerden anlamlı oranda düşük olduğunun görüldüğünü anlattı.
Amerika ve Avrupa Üreme Sağlığı Dernekleri tarafından aşının, virüs ve etkilerinden korunmanın en etkili yolu olarak açıklandığının altını çizen Bakırcıoğlu, aşıların uygulanmasının, virüsten korunmak için eldeki tek silah olduğunu vurguladı.
Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, bebek sahibi olmak isteyen ve bu yönde tedavi alan çiftlere hastalıktan korunmak için önlemlere mutlaka uymaları, ateşli ve orta düzeyde ağır semptomlarla hastalığı geçirenlere en az 3 ay sonra çocuk sahibi olmak için tedaviye başlamaları önerisinde bulundu.