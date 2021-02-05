Koronavirüsünün mutasyona uğraması kafaları karıştırdı

Avrupa’nın çeşitli yerlerinde mutasyona uğramış virüsler görülüyor veya bir şekilde başka ülkelerde mutasyonlara uğrayan virüs, her yeri dolaşıyor. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da mutasyon geçirmiş koronavirüsün, yüzde 50 ile 70 arasında daha hızlı yayıldığı belirtiliyor.

Avrupalının aklında şimdi su soru var; “Yaptırdığımız aşı mutasyonun her türüne karşı koruyacak mı, yoksa biz 5- 6 ayda bir aşı mı olacağız?”

GRİP AŞISI GİBİ OLACAK

Bu sorulara, bilim adamları “Hem evet, hem de hayır” diyor. İlk olarak geliştirilen BioNTech ve Moderna aşısının yaklaşık 170 virüs varyantına karşı koruyucu olduğu belirtiliyor.

İkinci olarak, ne kadar çok virüs dolaşımı olursa, o kadar çok mutasyondan söz edilebileceği ve en azından yılda bir aşılanmak gereğinden söz ediliyor.

Virüs ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Viyanalı Andreas Bergthaler, her yıl uygulanan grip aşısı bir aşı olabileceğini belirtiyor.

YENİ MUTASYONA UYARLANIR

Bild Gazetesi'ne konuyu değerlendiren virolog Michael Stürmer ise, mRNA tabanlı aşıların kolayca yeni duruma göre değiştirilebileceğini belirterek, “Şimdi gribe karşı 4'lü bir aşımız var. Benzer aşı modeli Covid-19'a karşı da geliştirilebilir” dedi.

BioNTech ise, aşıların ilk grupta kapsamadığı mutasyonlara karşı yeniden adapte edilebilmesi için altı haftalık bir süreden bahsediyor.

Avrupa'da şimdi virologlar ve konuyla ilgili araştırmacılar, kesin bir yargıya varmak için bir süre daha virüsün izlenmesi gerektiğini belirtiyor, grip aşısı gibi uygulanmasını istiyorlar Bu da, şimdilik aşılamanın her yıl yeniden yapılacağı anlamına geliyor.