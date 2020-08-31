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Kokain tedavisinde yeni umut aşı ilk kez Pembe Köşk'te yapıldı

Kokain tedavisinde yeni umut aşı ilk kez Pembe Köşk'te yapıldı

31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:50
Kokain tedavisinde yeni umut aşı ilk kez Pembe Köşk'te yapıldı
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    Kuzey Kıbrıs’ta ilk ve tek olarak yatılı ve ayaktan uyuşturucu madde, alkol, sigara, kumar ve yeme bağımlılığı tedavi programlarını en iyi şekilde sunan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, bağımlılık riski çok yüksek uyarıcı bir madde olan kokain tedavisinde de bir ilke imza attı. Kokain aşısı olarak bilinen Vanokserin Consta tedavisi Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde uygulanmaya başladı. KKTC'de ilk kez Pembe Köşk'te yapılan  kokain aşısı, 3 ay koruyucu niteliğe sahip. Kokain iğnesiyle, kokainin beyinde etkilemiş olduğu reseptörler devre dışı bırakılarak, kullanım isteği durdurularak, zamanla engellenmektedir.

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   Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, kokain aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.  Mehmet Çakıcı "Uyuşturucu maddeler arasında en yoğun ve en hızlı bağımlılık yapan maddelerin başında gelen kokainin son yıllarda kullanımının giderek artığını belirterek, birkaç kullanımdan sonra bağımlılık yapan kokainin çok ciddi yan tesirlerinin bulunduğunu söyledi.  Kullanımı sonrasında uykusuzluk, sıkıntı, sinirlilik, tansiyon, kalp sorunları ve hatta beyin kanaması dahi ciddi yan tesirleri olan kokain bağımlılığında ölümün de görülebileceğini ifade eden Çakıcı şöyle devam etti: "Bugüne kadar bu zorlu bağımlılığın ilaçlı tedavisi yoktu. Daha çok yarattığı etkileri tedavi ediyorduk. Ancak şimdi ilk kez artık elimizde kokain aşısı var. Bu aşı tedavisi tek doz iğne olarak 3 ayda bir yapılabiliyor ve 3 ay koruyuculuğu vardır. Bağımlı hasta bu aşıdan sonra kullansa bile yoksunluk krizine giriyor ve kullanamıyor. Aşı ayrıca kokainin keyif verici etkisini yok ediyor. Bu şekilde bağmlı hastanın kullanmasına aşı engel olmuş oluyor. Dolayısıyla kokain bağımlısı hastalar için yeni bir umut doğdu. Biz de bu güncel ve bilimsel tedavileri Pembe Köşk'te bağmlı hastalarımıza uygulamaya başladık " dedi.

    Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, 2002 yılından itibaren dünyanın dört bir yanından gelen bağımlıyı tedavi ederek hayat kurtarmaya devam ediyor. Birçok ailenin madde bağımlılığı konusunda müracaat ettikleri en önemli yer olan Pembe Köşk, dünyada uygulanan yeni tedavileri kullanarak bağımlılık tedavisinde  yeni umut olmayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokolle yatılı olarak tedavi görecek KKTC vatandaşlarının masraflarının %80’i devlet tarafından karşılanmaktadır. Hastanede görev alan bağımlılık tedavisi uzmanları, bağımlıyı iyileştirmek ve topluma yeniden kazandırmak için kişinin kendine özel doğru bakımını sağlamak amacıyla yatan hasta ve ayaktan tedavi programlarını, bilinçli yaşam seçeneklerini ve kendini kurtarma yönetimi becerilerini geliştirerek Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin  en güvenilir ve kapsamlı bakım sürekliliğinin geliştirilmesini sağlamaktadırlar.

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Anahtar Kelimeler:
Kokain TedavisiPembe Köşk
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