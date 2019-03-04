Kızamık deyip geçmeyin! Kalıcı sağlık problemlerine sebep olabilir...

Genellikle çocuklarda ve ergenlerde ortaya çıkan ve nadir görülen bir hastalıktır. SSPE erkekleri kadınlardan daha sık etkiler. Peki, Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) hastalığı nedir? SSPE nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

SEBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT (SSPE) NEDİR?

Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) bir beyin hastalığıdır. Kusurlu kızamık virüsünün neden olduğu yavaş ama kalıcı bir viral enfeksiyondur. Bağışıklık sisteminin kızamık virüsüne veya rubeolaya karşı anormal bir reaksiyon vermesi nedeniyle oluşur. Beynin iltihaplanmasına, şişmesine ve tahrişine neden olur. Kızamıktan kurtulduktan yıllar sonra ortaya çıkabilir ve genellikle ölümcüldür.

– ‘Subakut’ yavaş bir başlangıç ve genellikle kademeli bir ilerleme anlamına gelir.

– ‘Skleroz’, beyne zarar veren ve onu korkutan bir tepkidir.

– ‘Pan-ensefalit’, beynin tüm alanlarının etkilendiği anlamına gelir.

– ‘Kronik Ensefalit’, yavaş zaman geçiren bir tür ensefalit anlamına gelir.

Ne yazık ki, SSPE bir tedavisi olmayan ilerleyici bir ensefalit (beyin iltihabı) şeklidir.

SSPE nadir görülen bir durumdur. 100.000 doğal kızamık vakasının yaklaşık 2’sinde ortaya çıkar. Gelişmekte olan ülkelerde daha yaygındır, çünkü daha yüksek oranda doğal kızamık enfeksiyonu ve daha az aşılama oranı vardır. Etkili bir kızamık bağışıklama programının olduğu Batı ülkelerinde nadir görülür. Kızamık aşısı, çocuk aşı yaptırmadan önce kızamık virüsüne maruz kalmadığı sürece SSPE’ye karşı korunacaktır.

SSPE, ilk kızamık enfeksiyonu geçiren iki yaşından küçük çocuklarda veya genç erişkinlerde daha sık görülür. Erkekler kızlardan daha sık etkilenir.

SSPE NEDENLERİ

Normalde, kızamık virüsü beyin hasarına neden olmaz. Ancak, kızamığa veya muhtemelen virüsün bazı mutant formlarına karşı anormal bir immün yanıt, ciddi hastalıklara ve ölüme neden olabilir. Bu tepki, yıllarca sürebilen beyin iltihabına (şişlik ve tahrişe) yol açar.

SSPE BELİRTİLERİ

SSPE’nin ilk belirtileri çok hafif olabilir ve bu hastalığın birkaç aşaması vardır. İlk kızamık enfeksiyonundan sonra, virüs beyin hücrelerinde gizlenir.

SSPE’nin semptomları ve belirtileri, kızamık enfeksiyonundan yaklaşık 6-8 yıl sonra başlar ve enfekte olmuş beyin hücrelerinin imhasına bağlıdır. İlk başta, belirtilen sorunlar çok hafiftir ve bir hastalık olarak tespit edilmesi zor olabilir. Genellikle kişiliğin değişmesiyle başlar. İşte ya da okuldaki prformansları değişir. El yazısında dikkat çekici bir düzensizlik, sıradan günlük işler yapmada zorluk veya konuşma sırasındaki konuşma değişikliği olabilir. Bu, başlangıçta doktorların veya diğer uzmanların, çocuğun veya genç yetişkinin psikolojik veya psikiyatrik sorunlardan muzdarip olduğunu düşünmesine neden olabilir. Nöbetler veya uzuvların jerksleri (genellikle miyoklonus olarak bilinir) gibi istem dışı hareketler başlar ve bu noktada sıklıkla başka araştırmalara başlanır. Bu anormal hareketlerin başlangıcı, hastalığın bir sonraki aşamasını oluşturur.

Birkaç ay içinde diğer hareket sorunları, kollar ve bacakların istenmeyen ve kontrolsüz hareketi, kademeli olarak sertlik ortaya çıkması ve vücudun bir tarafında daha belirgin olan artmış (spastik) kas tonusu gibi başlar. Bu belirtiler ortaya çıktıkça, beyin bozulmasının ilerlemesi durumu vardır ve çocuğun ya da yetişkinin bir tür demanstan muzdarip olduğu anlaşılmaktadır. Nöbetler çok sıkıntılı olabilir ve tedaviye iyi yanıt vermez. Görme veya gördüklerini tanıma, bu aşamadan etkilenir.

Demans ve sakatlık ciddileşir ve etkilenen kişi tamamen aileye veya bakıcıya tüm ihtiyaçları için bağımlı hale gelir. Son olarak, beslenmeyi, yutmayı ve nefes almayı etkileyen problemler hastalığın son aşamasına katkıda bulunur. Hasta bu süre boyunca aylarca hatta yıllarca kalabilir. Ölüm genellikle zatürre yüzünden olur. Çok nadiren SSPE daha hızlı bir şekilde ortaya çıkar ve daha hızlı ilerler, özellikle de doğum sırasında bebek kızamığa yakalnırsa. SSPE de hamileliği sırasında annede görülürse hızlı olabilir.

SSPE TEDAVİSİ

SSPE için hiçbir tedavi yoktur. Bununla birlikte, doktorunuz durumun ilerlemesini yavaşlatabilecek bazı antiviral ilaçlar yazabilir. Ayrıca nöbetleri kontrol altına almak için antikonvülzan ilaçlar da önerebilirler. SSPE’li çoğu kişi bir ila üç yıl içinde ölür. Bazı durumlarda daha uzun yaşarlar.

Subakut sklerozan panensefalit (SSPE)’yi önlemenin tek yolu kızamık aşısı olmaktır.