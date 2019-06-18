banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
gök gürültülü yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93649
ALTIN
254.039
DOLAR
5.8351
STERLİN
7.3125
EURO
6.5378
Kahvaltısını hazırlamadığı gerekçesiyle eşini süpürge değneğiyle dövdü
KAHVALTISINI HAZIRLAMADIĞI GEREKÇESİYLE EŞİNİ SÜPÜRGE...
Sürücülerin dikkatine
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Bayezit hayatını kaybetti
BAYEZİT HAYATINI KAYBETTİ
Kaçaklar 3 gün tutuklu kalacak
KAÇAKLAR 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
banner307
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

Kişiye özel diyet programı, mutlak şarttır

Kişiye özel diyet programı, mutlak şarttır

18 Haziran 2019 Salı 14:56
Kişiye özel diyet programı, mutlak şarttır

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde dispanser hizmetleri veren “Smart Health Life Center”; Bedenlerindeki aşırı kilo sorunlarına çözüm arayanlara yönelik, alternatif bir diyet programı uygulamalarına devam ediyor. 

Altı haftada, ‘yeni bir Sen yarat!’ sloganı ile programa dahil olan kişiler, doktor kontrolü ardından elde edilen bulgulara göre, beslenme uzmanına yönlendiriliyor. Beslenme uzmanının da gerekli görmesi halinde psikolojik destek ile süreç ilerletiliyor.

banner317
Uygulanan diyet programı hakkında bilgi veren Diyetisyen Gamze Öztürk “Herkesin, kendine özel bir diyet programı olması gerekir. Herkes, farklı nedenlerden dolayı kilo alıp verebiliyor. Biz, bunu biraz daha irdeleyerek yapmak istiyoruz. Kaynak; hastalıklar veya psikolojik olabilir. Bunun, gözönünde bulundurması gerekir. Duygusal açlık dediğimiz devrede de, psikolojik destek işin içine giriyor. İş birliği içerisinde, güzel bir sürdürülebilir sağlıklı yaşamı düşünüyoruz. Diyet kelimesinden, yanlış bir algı oluşuyor. Korkuluyor, kısıtlanacaklarını düşünüyorlar. Bunlar girince, insanlar yapamıyor ve programlarına konsantre olamıyor. Sonucunda da kilo veremiyorlar. Veremiyorlar, çünkü odaklanamıyorlar. O yüzden; yasakların, kısıtlamaların olmadığı ve sadece ‘yerine koyma’ ile miktarları kısıtlayarak, bir beslenme programı daha iyi olacaktır.” şeklinde konuştu.

KRİTİK ÖĞÜN; SABAH KAHVALTISI 

Metabolizmanın değerlerini düzenleyecek öğün aşamalarının en kritiğini, sabah kahvaltısının oluşturduğunu belirten Öztürk; “kişi yemek istiyorsa, miktarını ayarlayarak tüketecek. Eğer bunu yiyorsa, başka şeylerden fedakarlık etmesi gerekecek. Bu bir süreç değildir, bu ömür boyu sürecek olan bir sağlıklı beslenme programıdır. ‘Bunu yapayım kilo vereyim, sonra tekrar bırakayım’ gibi birşey, söz konusu değildir. Aslında, eğer acıkmıyorsak; midemizde açlık hissi yoksa, ara öğün tüketmeyelim daha iyi. Öğünlerimizi atladıktan sonra, metabolizmamız yavaşlar. Yavaşladığında da,  akşama daha fazla yeme isteği doğacaktır. Bu da; bizim kilo almamıza bir nedendir. En önemli öğün, sabah kahvaltısıdır. Gün içerisinde; daha enerjik daha dinamik ve bilincimizin açık olabilmesi için, sabah kahvaltısı çok önemli. Televizyonun da vermiş olduğu bir etki var. Televizyonun karşısına geçiyoruz, dinlenme modundayız ve televizyon izlerken, genellikle birşeyler yenilerek, tüketiliyor. Bunu en azından 21.00’a kadar bitirmemiz gerekir. Bunun da  bir adaptasyon süreci var. Biz, bu iş birliği içerisinde, bu sürecin yürümesini de sağlıyoruz. Bu süreçte ve sonrasında da yanınızdayız.” dedi. 

Hareketlilik boyutunda da; spor danışmanları ile birlikte, bir spor programı çıkartılması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Öztürk; sağlıklı beslenme alışkanlığının çocukluktan başladığının altını çizerek, ebeveynlerin birçok konuda olduğu kadar, beslenme stilinde de kaçınılmaz şekilde ‘rol model’ olduğunu da ekledi.  
 

Anahtar Kelimeler:
Kişiye özel Diyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcaklar artıyor, beslenmeye dikkat
Sıcaklar artıyor, beslenmeye dikkat
Diyabetin 10 önemli belirtisi
Diyabetin 10 önemli belirtisi
Baklanın kazandırdığı 8 fayda
Baklanın kazandırdığı 8 fayda
Kalın bağırsak kanseri gençlerde neden artıyor?
Kalın bağırsak kanseri gençlerde neden artıyor?
Buzdolabını yatak odasına kilitledi!
Buzdolabını yatak odasına kilitledi!
Güneş gözlüğünde kalite önemli
Güneş gözlüğünde kalite önemli
Elektronik sigara hastalık saçıyor!
Elektronik sigara hastalık saçıyor!
Metabolizmayı hızlandıran 10 öneri
Metabolizmayı hızlandıran 10 öneri
Metabolizma nedir metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya dikkat!
Metabolizma nedir metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya dikkat!
Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren "3 işaret"
Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren "3 işaret"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim