Kışın cildi kurutan 10 önemli hata!

Cilt sorunlarından en sık karşılaştığımız ‘ciltte kuruluk’ kış aylarında artış gösteriyor. En sık kol ve bacaklarda oluşsa da, gövdemizin her yerinde kuruluk görülebiliyor. Kış aylarında ciltte gelişen kuruluğun en önemli sorumlusu ise havaların soğuması. Ayrıca soğuk hava nedeniyle kan dolaşımının azalması, sert rüzgar, hava kirliliği, ortamlardaki ısı farklılıkları, ısıtıcılara bağlı iç mekanlarda nem oranının azalması gibi faktörler de cildimizi kurutuyor. Bunların yanı sıra çeşitli hatalı alışkanlıklarımız da ciltte kurumaya yol açabiliyor; örneğin kış aylarında daha az su içmemiz gibi! Önlem almazsak sorunumuz ilerleyebiliyor ve dermatit ile egzama gibi sorunlarla sonuçlanabiliyor. Peki nemli ve pürüzsüz bir cilt için hangi hatalı alışkanlıklarımızdan vazgeçmeliyiz? Acıbadem International Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam kış mevsiminde kaçınmamız gereken 10 hatalı alışkanlığımızı anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Hata: Yeterince su içmemek

Doğrusu: Kış aylarında daha az terlediğimiz için su içme isteğimiz azalıyor. Ancak dikkat! Bol su içmeniz cilt sağlığınız için çok önemli. Çünkü cilt susuz kaldıkça daha çok kuruyor. Dolayısıyla günde 1.5-2 litre su içmeyi asla ihmal etmeyin. İçerdikleri kafein nedeniyle hücre içindeki suyu attıkları için çay ile kahve tüketimini de mutlaka kısıtlayın.

Hata: Antioksidanlardan zengin beslenmemek

Doğrusu: Antioksidanlardan zengin beslenmemek de cildimizi kurutan bir başka önemli hatalı alışkanlığımız. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam diğer mevsimlerde olduğu gibi kış aylarında da bol miktarda meyve ve sebze tüketmeye özen göstermeniz gerektiğine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam ediyor: “Yeterli düzeyde A, C ve E vitamini gibi antioksidanlar,selenyum ile çinko gibi mineraller ve protein içeren besinleri tüketmeye devam edin. Yağ asidi ve antioksidan içeriği nedeniyle salatanıza bolca zeytinyağı ekleyin. Çok kuru cilt tipine sahipseniz omega 3 içeren kapsüller, kolajen ve hyalüronik asit içeren gıda takviyeleri de kullanabilirsiniz”

Hata: Sıcak suyla duş almak

Doğrusu: Soğuk havalarda alınan sıcak duşlar cildin doğal yağ (lipid) dengesini bozarak cilt kuruluğunu ve egzamayı tetikleyebiliyor. Bu nedenle duş süresini 5-10 dakika gibi kısa bir süreyle sınırlandırın ve suyun ılık olmasına (36-38 C) dikkat edin.

Hata: Cilde kese yapmak

Doğrusu: Ciltte kuruluğa ve alerjik sorunlara yol açabildikleri için vücudunuzu; yoğun parfümlü, deterjan özelliği yüksek ve çok köpüren banyo jelleri yerine eczanelerden alınan kremsi yapıda özel jeller ile temizleyin. Ciltte tahrişe yol açabileceği için ürünü kese yapmadan cildinize hafif masajlarla uygulayın. “Özellikle kış aylarında, banyo sonrasında yüzünüzü ve tüm vücudunuzu nemlendirmeyi alışkanlık haline getirmeniz de çok önemli” uyarısında bulunan Dr. Hülya Sağlam önerilerini şöyle sıralıyor: “Banyonun ardından özellikle seramid, gliserin, vazelin, shea yağı veya hyalüronik asit içeren nemlendiriciler ile cildinizi nemlendirmeyi alışkanlık haline getirin. Aşırı kuru cilde sahipseniz banyodan çıkmadan ıslak cildinize zeytinyağı, argan yağı veya hindistancevizi yağı sürebilirsiniz”

Hata: Tek bir kat giyinmek

Doğrusu: Kış aylarında hatalı giyinmek de cildimizi kurutabiliyor. Soğuk hava ayrıca soğuk ısırığı, seboreik dermatit ile el egzamasını artırabiliyor. Örneğin kuru cilde ve atopik, bir başka deyişle hassas cilde sahip olan kişiler yünlü kazak giymemeli. Soğuktan sıcak ortamlara geçişte, üstteki giysiler çıkartılarak ince giysilerle kalmak gerekiyor. Çünkü ciltteki ısı farklılıkları kurulukla birlikte yanma ile batma hissi yaratıyor. Dolayısıyla tek bir kalın kazak giymek yerine ince ve kat kat giyinmek daha doğru olacaktır. Cildinizin kurumaması için soğuk havalarda ellerinizi, kulaklarınızı, yüzünüzü korumak için bere veya şapka ile eldiven takmanız da çok önemli.

Hata: Mevsime uygun olmayan ürün kullanmak

Doğrusu: Cildimizi kurutan bir başka önemli hata da, yazın kullandığımız ürünler ile kışın kullandığımız ürünlerin aynı özelliklere sahip olması. Kışın nemlendirme etkisi yoğun olan daha yağlı ürünleri tercih edin, hatta ihtiyaç varsa, düzenli olarak serum kullanın. Diğer mevsimlerde olduğu gibi kış aylarında da ürünleri cilt tipinize göre seçmeniz de ayrı bir önem taşıyor.

Hata: Güneşten korunmamak

Doğrusu: Güneşin etkisiyle bronzlaşan hasarlı cilt kışın kurumaya başlar.Bu nedenle hassas cilt yapısına sahipseniz yaz kış fark etmeksizin nemlendirici ürün kullanmanın yanı sıra güneşten korunmaya da devam etmelisiniz. Soğuk hava ve rüzgar cildinizdeki kızarıklığı artıracaktır. Bu dönemde kızarıklığı azaltacak,yüzde oluşan fazla damarlanmayı yok edecek lazer ile ışık sistemlerinden ve cilde nem veren mezoterapi yönteminden faydalanabilirsiniz.

Hata: Elleri nemlendirmemek

Doğrusu: Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam kış aylarında soğuk havanın el egzamasını da tetiklediğine dikkat çekiyor. “Cildinizin kurumaması için her su değdiğinde ellerinizi nemlendirmeyi alışkanlık haline getirin” uyarısında bulunan Dr. Hülya Sağlam şu bilgileri veriyor: “Ayrıca ellerinizi yıkarken kurutucu özelliği olmayan gliserinli, zeytinyağlı sabunlar kullanmaya özen gösterin. Akşamları nemlendirici ürünü sürdükten sonra etkisini artırmak için ellerinizi poşet veya pamuklu eldivenlerde bir saat kadar bekletmenizde de fayda var”

Hata: Dudakları ihmal etmek

Doğrusu: Soğuk ve rüzgarın etkisiyle dudaklarımız da kuruyor, hatta çatlayabiliyor. Kurudukça nemlendirmek için dudaklarınızı dilinizle ıslatmak gibi bir hataya düşmeyin, çünkü bu hareketiniz daha fazla kurumasına sebep olacaktır. Dudaklarınızı düzenli olarak nemlendirmeyi alışkanlık haline getirin. Dudak nemlendirici stickler, lazerle yapılan peelingler, mezoterapi ve hyalüronik asit uygulaması dudaklardaki kabuklanmayı azaltırken, aynı zamanda da nemlendiriyorlar.

Hata: Ayakları düzenli yıkamamak

Doğrusu: Ayakları her gün düzenli olarak yıkamamak da kış aylarında bazı sorunlara neden oluyor. Ayrıca kış aylarında ayaklar kapalı ayakkabılar içinde hava alamıyor, bunun sonucunda mantar enfeksiyonuna da açık oluyorlar. Bu nedenle ayaklarınızı her gün yıkamalı, ardından iyice kurulamalısınız. İhtiyaç varsa ayak tabanlarına törpüleme ve peeling işlemleri yapmanızda fayda var. Her yıkamanın ardından nemlendirici bir ürünle nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Pamuklu ince çoraplar giyerek nemlendiricinin etkisini artırabilirsiniz.