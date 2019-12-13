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Kışın acı biber, havlıcan ve zencefil tüketin!

Kış aylarının gelmesi ile birlikte vucut bağışıklığını güçlendirmek, ısısını arttıracak besinleri tüketmek önemli hale geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan, acı biber, havlıcan ve taze zencefilin vücut ısısını yükseltmede çok etkili besinler olduğuna dikkat çekti. Şen, zencefilin içindeki curcumin adı verilen etken maddenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

Kışın acı biber, havlıcan ve zencefil tüketin!

Kış aylarının gelmesi ile birlikte vucut bağışıklığını güçlendirmek, ısısını arttıracak besinleri tüketmek önemli hale geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan, acı biber, havlıcan ve taze zencefilin vücut ısısını yükseltmede çok etkili besinler olduğuna dikkat çekti. Şen, zencefilin içindeki curcumin adı verilen etken maddenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

13 Aralık 2019 Cuma 13:56
Kışın acı biber, havlıcan ve zencefil tüketin!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlardan ve soğuk algınlıklarından korunmak için doğal beslenme yöntemleri de yeniden gündeme gelmeye başladı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan da vücut ısısını yükselten besinler ve özellikleri hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı:

"KÖK SEBZELERİ SİNDİRİRKEN VUCUT ISISI ARTAR"

“Kabak, tatlı patates, havuç, lahana gibi kök sebzeleri sindirirken vücut daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Böylece vücut ısısı artar. Tarçın kan şekerini dengeler, lif içeriği de yüksek olan tarçın vücut ısımızı artırır, tatlı isteğimizi azaltır. Bağışıklığımızı güçlendiren zencefil vücut ısımızı artırır. Çin zencefili olan havlıcan vücut ısısını artırır. 1 bardak sıcak suya, ıhlamura ve yeşil çaya zencefil veya havlıcanı ince kıyıp 1’er çay kaşığı ekleyip 5 dakika bekletip tüketebilirsiniz. Karabiberde bulunan biberin maddesi sinir sisteminizi uyararak ısı üretimini artırır. Zerdeçal içindeki curcumin etken maddesi ile bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut ısımızı artırır. Acı biber içerisindeki kapsaisinle metabolizma hızını dolayısıyla vücut ısısını artırır. Virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı savunucu olan ıhlamur terlemeyle birlikte vücut ısısını artırır. İçerisindeki kateşinler sayesinde güçlü antioksidan olan yeşil çayı günde 3 fincan içerek hem metabolizma hızımızı hem de vücut ısımızı artırmış oluruz.”

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“DEMİR EKSİKLİĞİNE PEKMEZ, YUMURTA VE CEVİZ”

Demir eksikliği olan kişilerin daha fazla üşüdüğünü belirten Diyetisyen Şan, kırmızı et, beyaz et, kuru meyveler, pekmez, kurubaklagiller, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler ve yağlı tohumlar (fındık, ceviz, badem gibi) ile bu eksikliği giderebileceğimizi söyledi. Süt, yoğurt gibi kalsiyumdan zengin besinlerin, demirden zengin besinlerden 1-1,5 saat önce veya sonra tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan, “Havaların soğuması hem fiziki hem de ruhsal durumumuzu etkiler. Soğuk havalarda ısınma ihtiyacımızı karşılamak ve artan stresi azaltmak için genelde karbonhidrat ve yağlı gıdalara yöneliriz. Fiziksel aktiviteler azalır, gecelerin uzamasıyla akşam abur cubur tüketimi artar. Abur cubur tüketimini azaltmak için yeme sıklığı ve saat düzenine çok dikkat edilmelidir. Uzun süren açlıkta, kan şekeri düzensizliğine bağlı olarak tatlı ve karbonhidratlı gıda tüketimi artar. Kan şekerini dengede tutmak için öğün aralarını 3 saat arayla ayarlayarak böylece geç saatlerde atıştırma oranımızı engellemiş oluruz” diye konuştu.

“HURMA, YABAN MERSİNİ TATLI YEME İSTEĞİNİ AZALTIR”

Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan, kışın yenebilecek sağlıklı atıştırmalarla ilgili olarak da şu önerileri verdi: “Az şekerli kabak, ayva veya elma tatlısı gibi tatlılar tüketilebilir, az yağlı süt veya yoğurda taze veya kuru meyve ile karışımlar yapılabilir, sıcak ve yağsız sütün içine bol tarçın katarak tüketilebilir, asitli içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları, sade soda, meyve çayları içilebilir. Günde 10 adet kavrulmamış fındık, kavrulmamış badem veya 2-3 tam ceviz tüketilebilir. Kuru yemiş yerine yağsız patlatılmış 1 su bardağı mısır veya en fazla 5 kestane yenilebilir. Hurma, yaban mersini kurusu, kuru üzüm gibi meyveler tatlı isteğimizi azaltacaktır.”

Anahtar Kelimeler:
Acı BiberHavlıcanZencefil
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