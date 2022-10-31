banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nöbetçi Eczaneler (31 Ekim 2022)
Nöbetçi Eczaneler (31 Ekim 2022)
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama!
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama!
Şan: Türkiye'den katkı alarak ödeyeceğiz
Şan: Türkiye'den katkı alarak ödeyeceğiz
Maliye Bakanı Şan: KDV ve fon indirimi üzerinde çalışıyoruz
Maliye Bakanı Şan: KDV ve...
"Hükümet Kıb-Tek mafyasının kökünü kazıyacak"
"Hükümet Kıb-Tek mafyasının kökünü kazıyacak"
banner404

Kısa sürede kilo verdiren ödem attırıcı yiyecekler!

31 Ekim 2022 Pazartesi 15:08
Kısa sürede kilo verdiren ödem attırıcı yiyecekler!

Vücuttaki bütün dokular hücrelerden, kan damarlarından ve interstisyum diye adlandırılan hücreleri bir arada tutan bağ dokularından meydana gelir. Bu hücrelerin dışında yer alan vücut sıvılarının birçoğu normal şartlarda iki boşlukta birikir. Bunlardan biri kan damarları, diğeri interstisyel boşluklardır. Bazı durumlarda bu boşlukların birinde veya her ikisinde fazladan sıvı birikmesi görülebilir. Vücuttaki damarlardan dokulara doğru sızarak fazla sıvının burada birikmesiyle ortaya şişlikler çıkar. Vücut dokularındaki sıvı birikmesi sonucunda oluşan bu şişkinlik, ödem olarak adlandırılır.

Ödem neden oluşur?
Ödem genel olarak vücudun belli bir kısmını etkilemesine rağmen el, kol, ayak, ayak bileği ve bacak bölgesinde daha çok hissedilir. Göz kapaklarında, ellerde ve ayaklarda aşırı şişme, ağırlığın artması, bacaklarda fazla terleme, yüksek kan basıncı, artan nabız ödemin en sık gözlenen belirtilerindendir. Pek çok nedene bağlı olarak ödem ortaya çıkabilir. Bunlar şu şekildedir:


Hareketsiz kalma
Isı
İlaç kullanma
Tuzlu yiyecek tüketilmesi
Menstürasyon ve hamilelik dönemi
Menopoz döneminin başlangıcı ya da menopoz dönemi
Fazla kilo
Sağlıksız ve yetersiz beslenme
Çeşitli hastalıklar (Kalp, böbrek, tiroit, lenfödem ve karaciğer hastalıkları)
Şişmenin hafif olduğu ve altta herhangi bir hastalığın yatmadığı durumlarda basit yöntemlerle ödem atılabilir. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir:

Sıvı tüketimini arttırmak
Tuz tüketimini azaltmak
İşlenmiş gıdaların tüketimini azaltmak
Uzun süre hareketsiz durmaktan, sabit ya da ayakta durmaktan kaçınmak
Doğru ve dengeli beslenme
Alkol ve kafein tüketimini azaltmak

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama!
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama!
Bu bölgenizdeki ağrı kalp krizini aylar öncesinden bildiriyor!
Bu bölgenizdeki ağrı kalp krizini aylar öncesinden bildiriyor!
Bu hastalıklar aynı anda görülürse ölümcül olabilir!
Bu hastalıklar aynı anda görülürse ölümcül olabilir!
Kış aylarında sağlıklı kalmak için 7 ipucu
Kış aylarında sağlıklı kalmak için 7 ipucu
Güneş lekeleri nasıl geçer?
Güneş lekeleri nasıl geçer?
DSÖ'den hareketsiz yaşam uyarısı
DSÖ'den hareketsiz yaşam uyarısı
Maymun çiçeği virüsü korkutuyor... 29 Ölüm!
Maymun çiçeği virüsü korkutuyor... 29 Ölüm!
Bu kan grubu erken felç riskini arttırıyor!
Bu kan grubu erken felç riskini arttırıyor!
Tıkalı buruna ne iyi gelir?
Tıkalı buruna ne iyi gelir?
Risk büyük! 5 saatten az uyuyanlar dikkat!
Risk büyük! 5 saatten az uyuyanlar dikkat!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim