Kısa sürede kilo verdiren ödem attırıcı yiyecekler!

Vücuttaki bütün dokular hücrelerden, kan damarlarından ve interstisyum diye adlandırılan hücreleri bir arada tutan bağ dokularından meydana gelir. Bu hücrelerin dışında yer alan vücut sıvılarının birçoğu normal şartlarda iki boşlukta birikir. Bunlardan biri kan damarları, diğeri interstisyel boşluklardır. Bazı durumlarda bu boşlukların birinde veya her ikisinde fazladan sıvı birikmesi görülebilir. Vücuttaki damarlardan dokulara doğru sızarak fazla sıvının burada birikmesiyle ortaya şişlikler çıkar. Vücut dokularındaki sıvı birikmesi sonucunda oluşan bu şişkinlik, ödem olarak adlandırılır.

Ödem neden oluşur?

Ödem genel olarak vücudun belli bir kısmını etkilemesine rağmen el, kol, ayak, ayak bileği ve bacak bölgesinde daha çok hissedilir. Göz kapaklarında, ellerde ve ayaklarda aşırı şişme, ağırlığın artması, bacaklarda fazla terleme, yüksek kan basıncı, artan nabız ödemin en sık gözlenen belirtilerindendir. Pek çok nedene bağlı olarak ödem ortaya çıkabilir. Bunlar şu şekildedir:



Hareketsiz kalma

Isı

İlaç kullanma

Tuzlu yiyecek tüketilmesi

Menstürasyon ve hamilelik dönemi

Menopoz döneminin başlangıcı ya da menopoz dönemi

Fazla kilo

Sağlıksız ve yetersiz beslenme

Çeşitli hastalıklar (Kalp, böbrek, tiroit, lenfödem ve karaciğer hastalıkları)

Şişmenin hafif olduğu ve altta herhangi bir hastalığın yatmadığı durumlarda basit yöntemlerle ödem atılabilir. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir:

Sıvı tüketimini arttırmak

Tuz tüketimini azaltmak

İşlenmiş gıdaların tüketimini azaltmak

Uzun süre hareketsiz durmaktan, sabit ya da ayakta durmaktan kaçınmak

Doğru ve dengeli beslenme

Alkol ve kafein tüketimini azaltmak