Kısa sürede kilo verdiren ödem attırıcı yiyecekler!

Vücuttaki bütün dokular hücrelerden, kan damarlarından ve interstisyum diye adlandırılan hücreleri bir arada tutan bağ dokularından meydana gelir. Bu hücrelerin dışında yer alan vücut sıvılarının birçoğu normal şartlarda iki boşlukta birikir. Bunlardan biri kan damarları, diğeri interstisyel boşluklardır. Bazı durumlarda bu boşlukların birinde veya her ikisinde fazladan sıvı birikmesi görülebilir. Vücuttaki damarlardan dokulara doğru sızarak fazla sıvının burada birikmesiyle ortaya şişlikler çıkar. Vücut dokularındaki sıvı birikmesi sonucunda oluşan bu şişkinlik, ödem olarak adlandırılır.
Ödem neden oluşur?
Ödem genel olarak vücudun belli bir kısmını etkilemesine rağmen el, kol, ayak, ayak bileği ve bacak bölgesinde daha çok hissedilir. Göz kapaklarında, ellerde ve ayaklarda aşırı şişme, ağırlığın artması, bacaklarda fazla terleme, yüksek kan basıncı, artan nabız ödemin en sık gözlenen belirtilerindendir. Pek çok nedene bağlı olarak ödem ortaya çıkabilir. Bunlar şu şekildedir:
Hareketsiz kalma
Isı
İlaç kullanma
Tuzlu yiyecek tüketilmesi
Menstürasyon ve hamilelik dönemi
Menopoz döneminin başlangıcı ya da menopoz dönemi
Fazla kilo
Sağlıksız ve yetersiz beslenme
Çeşitli hastalıklar (Kalp, böbrek, tiroit, lenfödem ve karaciğer hastalıkları)
Şişmenin hafif olduğu ve altta herhangi bir hastalığın yatmadığı durumlarda basit yöntemlerle ödem atılabilir. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir:
Sıvı tüketimini arttırmak
Tuz tüketimini azaltmak
İşlenmiş gıdaların tüketimini azaltmak
Uzun süre hareketsiz durmaktan, sabit ya da ayakta durmaktan kaçınmak
Doğru ve dengeli beslenme
Alkol ve kafein tüketimini azaltmak