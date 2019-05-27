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"Kilolu çocuğu sakın diyete sokmayın"

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, obez çocuğu olan aileleri uyardı. Tayar, kilolu çocukların asla diyet programına sokulmaması gerektiğini söyledi.

"Kilolu çocuğu sakın diyete sokmayın"

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, obez çocuğu olan aileleri uyardı. Tayar, kilolu çocukların asla diyet programına sokulmaması gerektiğini söyledi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:50
"Kilolu çocuğu sakın diyete sokmayın"

Yazın gelmesiyle birlikte insanların fazla kilolarından kurtulmak amacıyla çeşitli arayışlara başladıklarını aktaran BUÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, özellikle kilolu çocuğu olan ailelerin bilinçsiz bir şekilde çocuklarını zayıflatmak için uğraş verdiklerini vurguladı. Obez çocukların kesinlikle diyete sokulmaması gerektiğinin altını çizen Mustafa Tayar, ailelere sağlıklı beslenme tavsiyesinde bulundu. Çocuklar için hazır yemek siparişlerinin durdurulması gerektiğine işaret eden Tayar, “Çocuğunuzun yediğini ve içtiğini dikkatle takip edin. Daha sağlıklı yedirmeye, sağlıksız gıdalardan uzak tutmaya çalışın. Çoğu çocuk gereksiz yere ve fazla miktarlarda gazoz, kolalı içecek ve meyve suyu konsantreleri içtiği için yağlanıyor. Su ve ayran içmeye teşvik edin. Meyve suyu isterse, günde bir bardağı geçmemek üzere taze sıkılmış meyve suları ile giderin. Çay esaslı soğuk içeceklerden de uzak tutunuz. Bunların da içinde inanılmaz miktarlarda şeker veya sağlığa zararlı fruktoz olduğunu bilin” diye konuştu. 

Hazır yemek siparişlerini durdurun 

Ailelerin, sağlıklı beslenme konusunda çocukları ile birebir konuşmalar gerçekleştirmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Mustafa Tayar, “Örneğin, onlarla mutfakta daha çok zaman geçirip birlikte salata hazırlayın. Yemek yaparken onlardan da yardım isteyin.Daha çok sebze ve yoğurt yemeye, daha sık bakliyat tüketmeye teşvik edin. Yağ, un ve şekerden zengin hazır besinleri evinize sokmayın. Bu üçlüyle yapılan ev yapımı yiyecekleri de olabildiğince azaltın. Evinize hazır yemek siparişlerini durdurun. Onları pizzalar ve burgerlerden uzak tutmanın bir yolunu bulun. Yemek porsiyonlarını küçültün, daha az ama daha kaliteli besin tüketmeye teşvik edin. Ayaküstü atıştırmalarını da engelleyin. Masada birlikte yemek, yiyecek miktarını azaltıyor, daha yavaş yeme kültürünü güçlendiriyor” dedi. 

Bağımlılıklar erken yaşta başlar 

Çocukların atıştırmayı sevdiğine dikkati çeken Mustafa Tayar, ailelerin çocuklarını sık ve az yemeye teşvik etmesi gerektiğini belirtti. Tayar konuşmasına şöyle devam etti: “Kurabiye yerine elma, portakal, şeftali, kayısı; bisküvi yerine salatalık, tuzlu ve yağlı cipsler yerine ceviz, badem, fındık tüketmelerini sağlayın. Aktivite konusunda onlara yardımcı olun, mümkünse evinize yakın bir spor kulübüne üye yapın. Ev ve bahçe işlerinde onlardan yardım isteyin. Bilgisayar oyunlarından uzak tutun. Bağımlılıklar genelde erken yaşta başlar, hayat boyu sürebilir. 14 yaşından küçük çocukların kilo sorunlarında adres bir diyet uzmanı değil, çocuk sağlığı uzmanıdır. Eğer o önerirse tavsiye edeceği bir diyetisyenden yardım alabilirsiniz.Çocuğunuzla kilosu ile ilgili konuşurken başta obezitenin zararlarından genel olarak bahsetmekle başlayabilirsiniz. Fakat dikkatli olmalısınız. Yanlış mesajlar, alaycı tavırlar, diğer çocuklarla kıyaslama ters etki yaratarak çocuğunuzun sizden uzaklaşmasına neden olabilir.” 

BUÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, ailelerin özellikle genç kızlarda yaygın olarak görülen yemek yememe takıntısına yakalanmamaları konusunda uyanık olmaları tavsiyesinde bulundu. 

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