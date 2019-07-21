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Kedi ve köpeklerle etkileşim stres düzeyini düşürüyor

Kedi ve köpeklerle etkileşim stres düzeyini düşürüyor

21 Temmuz 2019 Pazar 19:47
Kedi ve köpeklerle etkileşim stres düzeyini düşürüyor

ABD’deki Washington Devlet Üniversitesi’nden uzmanların gerçekleştirdiği araştırma, kedi ve köpekler ile 10 dakika kadar bir süre etkileşim kurmanın öğrencilerin ruh hali üzerinde önemli ölçüde etki ettiğini ve stres hormonunu azalttığını ortaya koydu.

Washington Devlet Üniversitesi Beşeri Gelişim Bölümü’nden Doçent Doktor Patricia Pendry, kedi ve köpeklerle sadece 10 dakikalık etkileşimin öğrencilerin ruh hali üzerinde önemli oranda etki ettiğini belirtti.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Pendry “Araştırmamıza katılan öğrencilerden kedi ve köpeklerle etkileşim kuranların büyük bir stres hormonu olan kortizolde önemli ölçüde azalma oldu” ifadelerini kullandı.

294 kişinin katıldığı araştırmada katılımcılar kedi ve öpeklerle oynadı, sıradayken başkalarını izledi, hayvanların fotoğrafana baktı. Araştırma kapsamında sessizce 10 dakika beklemenin yarattığı etkiler de incelendi.

Araştırma neticesinde kedi ve köpeklerle dokunarak etkileşime geçenlerin kortizol seviyesinde diğerlerine kıyasla ciddi oranda düşük olduğu görüldü.

Pendry, araştırma ile öğrencilerin stres düzeyini nasıl azaltabileceklerini öğrenmek istediklerini, buluntularının fiziksel sağlık ve akıl sağlığının korunması açısından önemli faydalarının olabileceğini kaydetti.

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