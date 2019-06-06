Kansersavar sarımsak

Tıp dünyası kanserle mücadelede baş döndürücü gelişmelere sahne olurken, Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şahbazlar bol bol sarımsak tüketilmesini önerdi.

Dr. Şahbazlar, tütün ürünlerinin kanser vakalarıyla ilişkisi konusunda da şunları söyledi:

"Tütün ürünlerinin en güçlü etkileşimi akciğer kanseriyle oluyor. Hiç tütün ürünü kullanılmasaydı şu andaki akciğer kanserlerinin 10’da birini görüyor olacaktık. Kalan yaklaşık yüzde 90’luk bölüm, direkt tütün ürünleriyle akciğer kanserlerinin ilişkisini anlatıyor. Sadece sigara değil, elektronik sigara ve nargile de aynı etkiye sahip. Sadece akciğer kanseri de değil, üst solunum yolları, ağız mukozası, dudak, baş-boyun tümörleri, gırtlak, yemek borusu, mide, yumurtalık ve pankreas kanseriyle ilişkisi bilimsel olarak ortaya konmuştur."