banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99405
ALTIN
269.889
DOLAR
5.4820
STERLİN
6.7476
EURO
6.1365
İzinsiz ikamet eden 11 kişi tutuklandı
11 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Kaza yapan araç sürücüsünün üzerinde ve araçta uyuşturucu bulundu
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda, kişinin kan grubu ile kanser geliştirme olasılığı arasından bir bağlantı olduğu belirlendi.

Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda, kişinin kan grubu ile kanser geliştirme olasılığı arasından bir bağlantı olduğu belirlendi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:16
Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

Kanserle ilgili araştırmalar genellikle kanserin tedavisi veya kanseri önleme yöntemleri ve çözümü odaklı yapılıyor. Bu araştırmalardan biri de İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından yapıldı.

banner317
Bilim insanların bu çalışmasında kişinin kan grubu ile kanser geliştirme olasılığı arasından bir bağlantı olduğu belirlendi. Hangi kan grubunun kansere karşı daha dirençli olduğunu, hangisinin kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyan araştırma, aynı zamanda hangi kan grubunun hangi kanser türüne yakalanma olasılığının olduğu sonucuna da ulaştı.

İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, 0 (Sıfır) kan gurubuna sahip bireylerin kansere karşı daha korunaklı olduğunu ortaya koydu. 35 yıl boyunca muayene edilen bir milyondan fazla insanın verileri değerlendirildi. Araştırmacılar, A kan grubuna sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu tespit etti.

Kan grubu B ve AB olanların ise pankreas kanseri olma ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. Bilim insanları ayrıca, kanserli tümörlerin oluşumuna genellikle alkol, sigara ve steroid olmayan iltihap ilaçların neden olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
KanserKan Grubu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arı terapisi
Arı terapisi
"Et alerjisi hayatı tehdit edici bir reaksiyondur"
"Et alerjisi hayatı tehdit edici bir reaksiyondur"
Aşırı insülin yükü
Aşırı insülin yükü
Kansere davetiye çıkarıyor
Kansere davetiye çıkarıyor
Aşırı tuz kanser riskini artırıyor
Aşırı tuz kanser riskini artırıyor
Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış
Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış
Kalp hastalarını uyardı
Kalp hastalarını uyardı
Kurban Bayramı için öneriler
Kurban Bayramı için öneriler
Kuru meyveler sağlık deposu
Kuru meyveler sağlık deposu
Fındığın yara iyileşmesini hızlandırdığı belirlendi
Fındığın yara iyileşmesini hızlandırdığı belirlendi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim