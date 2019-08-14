Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

Kanserle ilgili araştırmalar genellikle kanserin tedavisi veya kanseri önleme yöntemleri ve çözümü odaklı yapılıyor. Bu araştırmalardan biri de İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından yapıldı.
İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, 0 (Sıfır) kan gurubuna sahip bireylerin kansere karşı daha korunaklı olduğunu ortaya koydu. 35 yıl boyunca muayene edilen bir milyondan fazla insanın verileri değerlendirildi. Araştırmacılar, A kan grubuna sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu tespit etti.
Kan grubu B ve AB olanların ise pankreas kanseri olma ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. Bilim insanları ayrıca, kanserli tümörlerin oluşumuna genellikle alkol, sigara ve steroid olmayan iltihap ilaçların neden olduğunu ifade etti.