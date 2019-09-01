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Kansere davetiye çıkaran 3’lü

Prof. Dr. Fikri İçli, "İnsanlar her yere arabayla gidiyor. Evden işe, işten eve araba. Eve gidince de sigara ve alkol tükettiklerini düşünürsek, bunların hepsi kansere hazırlık." dedi.

Kansere davetiye çıkaran 3’lü

Prof. Dr. Fikri İçli, "İnsanlar her yere arabayla gidiyor. Evden işe, işten eve araba. Eve gidince de sigara ve alkol tükettiklerini düşünürsek, bunların hepsi kansere hazırlık." dedi.

01 Eylül 2019 Pazar 12:05
Kansere davetiye çıkaran 3’lü

Özel bir üniversitenin Tıp Fakültesi Dekanı ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikri İçli, fazla kilo, hareketsiz yaşam ve sigaranın kanser riskini artırdığına işaret ederek, “İnsanlar her yere arabayla gidiyor. Eve gidince de sigara ve alkol tükettiklerini düşünürsek bunların hepsi kansere hazırlık.” dedi.

Prof. Dr. Fikri İçli, kanserden korunma yolları ile dengeli beslenme ve egzersizin önemine ilişkin açıklamada bulundu.

Kanserden korunmak için öncelikle sigara içilmemesi gerektiğini vurgulayan İçli, kanser vakalarının yüzde 50’sinin sigara kullanımından kaynaklandığını söyledi.

ŞEKER KANSERLİ HÜCRELERİ BÜYÜTÜYOR

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İçli, sigara ve alkolden uzak durulması gerektiğini belirterek, “Bunlara dikkat edersek büyük ölçüde kanserden korunmuş oluruz.” ifadesini kullandı.

Fazla şekerli gıda tüketiminin de hem genel sağlık açısından zararlı olduğuna hem de kansere yol açabileceğine dikkati çeken İçli, “Şeker enerji veriyor ve kanserli hücreler süratle çoğalıyor. Sonra insülin salgısını artırıyor. Şeker yediğinizde insülin de kanserli hücrelere büyüme hormonu etkisi yapıyor. Kanserli hastalara ‘şekersiz beslenin’ demek doğru değil ama fazla da şeker tüketmeyin.” diye konuştu.

Prof. Dr. İçli, fazla kiloların kanser riskini artırdığına da değinerek, “Kadınlarda menopoz sonrası kilo varsa meme kanseri riski biraz daha fazla oluyor. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri; bunun gibi kanserler kilolu hanımlarda daha fazla görülüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

EGZERSİZ YAPIN

Kilolu insanlarda insülin salgısının daha fazla olduğunu anlatan İçli, şöyle devam etti:

“Kilo istemiyoruz. Kilolu kişilerde insülin direnci oluşuyor. O direnci yenmek ve alınan gıdaların metabolizmasını sağlamak için daha fazla insülin gerekiyor. Bu da daha fazla kanserli hücre proliferasyonu yapıyor. Onun için kilo her açıdan zararlı. Kanseri önlemede kiloyu azaltmak, çok zayıf olmayı kastetmiyoruz ama optimal kiloda olmak faydalı.”

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