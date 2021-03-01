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“Kanser hastalıklarında moleküler belirteçlerin rolü” konusu, GAÜ'de konuşulacak

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) online etkinliklerine, Dünyanın farklı ülkelerinden Profesörlerin katılımı ile; 2 Mart Salı günü KKTC Saati ile 18:00, Türkiye saati ile 19:00’da, “Kanser Hastalıklarında Moleküler Belirteçlerin Rolü” konulu panel ile devam ediyor.

01 Mart 2021 Pazartesi 15:02
“Kanser hastalıklarında moleküler belirteçlerin rolü” konusu, GAÜ'de konuşulacak
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GAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazmi Özer’in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan “Kanser Hastalıklarında Moleküler Belirteçlerin Rolü” konulu panelde; Norveç Oslo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fahri Saatçioğlu, “Prostat Kanserinde Biyobelirteçlerin Önemi”, İngiltere Imperial College’den Prof. Dr. Mustafa Djamgöz; “Kolerektal Kanserlerin Tanı ve Tedavisinde Biyolojik Belirteçlerin Önemi” ve Girne Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden, Prof. Dr. Hasan Acar ise “Tiroid ve Meme Kanserlerinde Moleküler Belirteçlerin Rolü” konularını ele alacak.

Alanlarında bir çok araştırma ve başarıya imza atmış Profesörlerin katılımı ile 2 Mart 2021 Salı günü 18:00 (KKTC)/19:00 (TC)’de gerçekleşecek olan “Kanser Hastalıklarında Moleküler Belirteçlerin Rolü” konulu panel, Girne Amerikan Üniversitesi Resmi Facebook ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Yayın Linkleri:

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Facebook:

https://www.facebook.com/girneamerican/posts/4099903750054378

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=Bq_3kP8Ocko

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Anahtar Kelimeler:
Kanser Hastalıklarında Moleküler Belirteçlerin Rolü
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