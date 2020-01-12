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Kanser bir saniyede tedavi edilebilir

ABD'li bilim insanları kanseri bir saniyeden kısa sürede tedavi edebilecek bir yöntemi doğruladı.

Kanser bir saniyede tedavi edilebilir

ABD'li bilim insanları kanseri bir saniyeden kısa sürede tedavi edebilecek bir yöntemi doğruladı.

12 Ocak 2020 Pazar 14:12
Kanser bir saniyede tedavi edilebilir

Pensilvanya Üniversitesi Abramson Onkoloji Merkezi’nden bilim insanları bütün tedavi döneminin bir saniyeden daha az olduğu proton radyasyon tedavisi yönteminin etkinliğini teyit etti.

Abramson Onkoloji Merkezi karşılaştırmalı bir çalışma yaparak, flaş tedavisinin foton radyasyon terapisine oranla yan etki riskini yaklaşık üçte iki oranında düşürdüğü neticesine varıldı.

Bununla beraber, iki tedavi seçeneğinden birini alan hastalarda iyileşme oranları hemen hemen aynı çıktı.

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Bilim insanlarına göre, elektronlara kıyasla protonların büyük kütlesi sebebiyle, enine saçılımları küçük, bu da radyasyon ışınının tümör üstünde daha hassas bir biçimde odaklanmasını ve komşu dokulara daha az hasar vermesini tesis ediyor.

BİRKAÇ HAFTA DEĞİL BİR SANİYE

Buna ilave olarak bütün tedavi süresi, fotonik radyoterapi ile birkaç hafta yerine, süresi bir saniyeden daha az olan tek seansta yapılabilir.

Bu, geleneksel bir radyoterapi ünitesinde flaş radyasyon üretmek için elektron yerine proton kullanmanın neticelerini gösteren ilk araştırmadır. Toplanan sonuç, proton radyasyonunun etkili kanser tedavisi için uygulanmasının bugün özel ekipmanların oluşturulmasını beklemeksizin mümkün olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, özellikle radyasyon dozlarını doğru bir biçimde ölçmek için özel sensörler yapmak mecburiyetinde kaldıklarını, çünkü standart dedektörlerin yüksek radyasyon dozları ve ultra yüksek parçacık hızları sebebiyle süratle doyduğunu söylüyor.

Bilim insanları, ekipmanın daha fazla optimizasyonunun klinik denemeler yapmak ve Flash terapi yönteminin daha geniş tıbbi uygulamada kullanılmasına izin vereceğine inanıyor.

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