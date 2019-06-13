banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91249
ALTIN
251.393
DOLAR
5.8437
STERLİN
7.4042
EURO
6.5964
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK
Üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Meteoroloji Dairesi halkı uyardı!
METEOROLOJİ DAİRESİ HALKI UYARDI!
banner307

Kalın bağırsak kanseri gençlerde neden artıyor?

Kalın bağırsak kanseri gençlerde neden artıyor?

13 Haziran 2019 Perşembe 10:00
Kalın bağırsak kanseri gençlerde neden artıyor?

Çalışmalar, her 7 kolon kanseri vakasından birinin 40 yaş altı hastada görüldüğünü ortaya koyuyor. Gençlerde kalın bağırsak kanseri oranlarındaki bu artışın daha çok fast food tarzı beslenme alışkanlığına yönelmeden ve hareketsiz yaşamdan, bunların sonucunda da artış gösteren obeziteden kaynaklandığı belirtiliyor. 

Şişli Florence Nightingale Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Esat Namal da kalın bağırsak kanserine neden olan risk faktörleri arasında hareketsiz yaşam ve obezitenin önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapıyor. 

Kalın bağırsak kanserinin en sık rastlanan üçüncü kanser türü olduğunu belirten Doktor Esat Namal, 5 soru 5 cevapla kalın bağırsak kanseri hakkındaki bilgileri şöyle özetliyor: 

Kalın bağırsak kanseri nedir, neden olur?
 
Kalın bağırsak, sindirim sisteminin ince bağırsaklardan sonra gelen son kısmını oluşturur. Kalın bağırsağın anüste sonlanan son 15 cm’lik kısmına ise rektum denir. Bu bölgelerde oluşan kanserlere de sırasıyla kolon kanseri ve rektum kanseri denir. Çoğunlukla, kalın bağırsakta oluşan iyi huylu adenom tipi poliplerden gelişir. Risk faktörlerinden bazıları ülseratif kolit ve crohn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları, ailede kolon kanseri öyküsü olması, düşük lif-yüksek yağ içeren beslenme alışkanlığı, hareketsiz yaşam ve obezitedir.

2- Kalın bağırsak kanserinin bazen hiçbir belirti vermeden sinsice ilerlediği, belirti verdiği noktada ise hastalığın ilerlemiş evrede olduğu belirtiliyor. Bu bağlamda hangi şikayetler kalın bağırsak kanserini düşündürmeli?

banner317
Kalın bağırsak kanserinde en sık belirtiler, yeni ortaya çıkan ishal veya kabızlık gibi bağırsak alışkanlıklarının değişmesi, makattan kan gelmesi, karın ağrısı-gaz-şişkinlik gibi sindirim sistemi şikayetleri, bağırsağın tam boşalmaması hissi, halsizlik-yorgunluk, açıklanamayan kilo kaybı ve kansızlıktır.

3- Kalın bağırsak kanserinde kimler risk altında, kimlere kolonoskopi taraması yapılmalı?

Kalın bağırsak kanseri risk faktörlerinden biri ileri yaştır, bu nedenle 50 yaşından sonra herkese en az bir kez kolonoskopi taraması önerilir. Ülseratif kolit ve crohn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalığı olması, bağırsakta adenomatöz polip saptanması, ailesinde kolon kanseri öyküsü olması gibi risk faktörü olanlara daha sık tarama yapılması önerilir. Bununla birlikte, düşük lif-yüksek yağ içeren beslenme alışkanlığı, hareketsiz yaşam, obezite, sigara-alkol kullanımı değiştirilebilir risk faktörleridir ve yaşam tarzı değişikliği önerilir. 

4- Kalın bağırsak kanseri tedavisinde nasıl bir süreç izlenir?

Ameliyat ile tümörün çıkartılması en başarılı sonuçlar verirken, ameliyat olması mümkün olmayan hastalarda kemoterapi, hedefli tedavi gibi sistemik tedavi seçenekleri mevcuttur, rektum kanserinde ayrıca radyoterapi de seçenekler arasındadır. Kalın bağırsak kanseri tanısı alan kişilerin, en uygun tedaviyi belirlemek adına, medikal onkoloji ve genel cerrahi uzmanları tarafından takip edilmesi gereklidir. 

5- Kalın bağırsak kanserinden korunmak için beslenmede ve genel yaşam tarzında nelere dikkat etmek gerekir?

Önerilen aralıklarla tarama yaptırın. Sebze, meyve, tam tahıllı gıdalardan zengin bir yeme alışkanlığı geliştirin. Salam, sosis gibi işlenmiş kırmızı eti diyetinizden çıkarın. Düzenli egzersiz yapın. Kilonuza dikkat edin. Sigara içmeyin. Alkolü sınırlandırın.

Anahtar Kelimeler:
Kalın Bağırsak Kanseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Buzdolabını yatak odasına kilitledi!
Buzdolabını yatak odasına kilitledi!
Güneş gözlüğünde kalite önemli
Güneş gözlüğünde kalite önemli
Elektronik sigara hastalık saçıyor!
Elektronik sigara hastalık saçıyor!
Metabolizmayı hızlandıran 10 öneri
Metabolizmayı hızlandıran 10 öneri
Metabolizma nedir metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya dikkat!
Metabolizma nedir metabolizmayı yavaşlatan bu 5 hataya dikkat!
Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren "3 işaret"
Oyun bağımlısı olduğunuzu gösteren "3 işaret"
Kansersavar sarımsak
Kansersavar sarımsak
‘Yapay kalp pompası’ üretildi
‘Yapay kalp pompası’ üretildi
Kalp hastalarına önemli uyarı
Kalp hastalarına önemli uyarı
Dondurma saat kaçta tüketilir işte en doğru saat
Dondurma saat kaçta tüketilir işte en doğru saat

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim