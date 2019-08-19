banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96412
ALTIN
268.865
DOLAR
5.5831
STERLİN
6.7641
EURO
6.2003
Askerler tarafından yakalandı
ASKERLER TARAFINDAN YAKALANDI
Eşini darp etti
EŞİNİ DARP ETTİ
Suçunu itiraf etti
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA!
banner307

Kahve telvesinin faydaları nedir?

Türk kahvesi ya da filtre kahve yaptıktan sonra ortaya çıkan telveyi çöpe atmak yerine çeşitli alanlarda yeniden kullanabilirsiniz.

Kahve telvesinin faydaları nedir?

Türk kahvesi ya da filtre kahve yaptıktan sonra ortaya çıkan telveyi çöpe atmak yerine çeşitli alanlarda yeniden kullanabilirsiniz.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:53
Kahve telvesinin faydaları nedir?

Türk kahvesi ya da filtre kahve yaptıktan sonra ortaya çıkan telveyi çöpe atmak yerine çeşitli alanlarda yeniden kullanabilirsiniz. Öğütülmüş kahve çekirdekleri, demlendikten sonra içerisindeki yağ ve aroma büyük ölçüde suya geçse de, telvede yeterli miktarda yağ ve koku kalır. Geriye kalan bu doğal malzemeyi farklı yerlerde değerlendirmeniz mümkün. İşte onlardan bazıları...

BİTKİLERİNİZİN TOPRAĞINA EKLEYİN: Saksı ya da bahçenizde bitkileriniz varsa toprağını zenginleştirmek için kahve telvesini toprakla karıştırıp bitkiye ekstra vitamin-mineral sağlayabilirsiniz. Kahve çekirdeği magnezyum, potasyum yönünden zengindir ve toprağa karıştığında da bitkiyi beslemeye yardımcı olur.

BUZDOLABINDA KOKU ÖNLEYİCİ OLARAK KULLANIN: Kahve telvesini küçük bir kap içerisinde, buzdolabı rafına yerleştirip kötü kokuyu önlemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, eşit oranda karbonat ekleyerek de hazırladığınız kahve telvesi-karbonat karışımını buzdolabında koku önleyici olarak kullanabilirsiniz.

banner317
CİLDİNİZDE PEELİNG OLARAK KULLANIN: Hassas ve kuru ciltler için önerilmemekle birlikte cilt bakım rutininde peeling kullananlar, Türk kahvesi telvesini birkaç damla zeytinyağı ile karıştırıp yüzüne peeling olarak uygulayabilir. Filtre kahve telvesini de (daha büyük parçacıklı olduğu için) vücudunuzda peeling amacıyla yine az miktarda zeytinyağı ile karıştırıp ölü deriyi temizlemek için kullanabilirsiniz.

MUM YAPARKEN KULLANIN: Evde mum yapmayı seviyorsanız ya da kalan mumları eritip değerlendirmek istiyorsanız, hazırladığınız mum içerisine kahve telvesini karıştırıp, muma hoş bir kahve kokusu kazandırabilirsiniz.

TENCERELERDEKİ LEKELERİ ÇIKARMAK İÇİN KULLANIN: Kahve telvesini tencerelerde kalan lekeleri ovarak temizlemek için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bulaşık süngeri ve kahve telvesi tencerenizin pırıl pırıl olmasını sağlayacaktır. Ek olarak, kesme tahtasındaki lekeleri çıkartmak için de deneyebilirsiniz.

SELÜLİTİ GİDERMEK İÇİN KULLANIN: Kahve gibi kafeinli içecekleri çok sık tüketmek selülite yol açsa da, cilde dışarıdan masaj yolu ile kafein içeren ürünleri kullanmak selülitin giderilmesini sağlar. Bunun için de kahveden geriye kalan telveyi selülitli bölgelerde düzenli olarak masaj yaparak değerlendirebilirsiniz. Kahve telvesine zeytinyağı, hindistan cevizi yağı gibi sabit yağlar ekleyerek de masaj yaparken cildin nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Kahve telvesinin evinizde ve cilt bakımınızda yeniden kullanımını denediğinizde bir daha kahve telvesini çöpe atmayacaksınız.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dövme ve piercing yaptıranlara uyarı!
Dövme ve piercing yaptıranlara uyarı!
Maydanoz sapının faydaları
Maydanoz sapının faydaları
Fazla tuz tüketimi ömrünüzü kısaltır
Fazla tuz tüketimi ömrünüzü kısaltır
Adeta ömür uzatıyor! Tam bir vitamin deposu...
Adeta ömür uzatıyor! Tam bir vitamin deposu...
Metabolizmayı olumsuz etkiliyor
Metabolizmayı olumsuz etkiliyor
Tiroit kanserinde kişiye özel tedavi
Tiroit kanserinde kişiye özel tedavi
"40 milyon kişi kör olabilir"
"40 milyon kişi kör olabilir"
Bayram sonrası hafifleme zamanı
Bayram sonrası hafifleme zamanı
Prof. Dr. Aytaçoğlu: “Koah hastalarının %80’i sigara içmiş veya içmeye devam eden hastalardır”
Prof. Dr. Aytaçoğlu: “Koah hastalarının %80’i sigara içmiş veya içmeye devam eden hastalardır”
Canan Karatay: İnsan vücudu bir motordur, yağsız motor çalışmaz
Canan Karatay: İnsan vücudu bir motordur, yağsız motor çalışmaz

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim