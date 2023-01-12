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Kahve kansere yakalanma riskini azaltıyor

12 Ocak 2023 Perşembe 08:57
Kahve kansere yakalanma riskini azaltıyor

Dünya üzerinde en çok tüketilen besin maddelerinden bir tanesi olan ve kahvede yoğun bir şekilde bulunan kafein, gündelik rutinlerimizde o kadar iç içe girdi ki birçok insanın hayatına düzenli olarak dokunur hale geldi.

Kafeinin belli limitlerde olmak kaydıyla besin maddesi olarak kullanımını dünyada birçok kuruluş onaylıyor ve normal miktarda, iyi, kaliteli ve doğru kavrulmuş kahve tüketimi ile sağlanan kafeinin güvenli olduğu belirtiliyor.

Kafein yanı sıra yüksek antioksidan içeriği sayesinde düzenli olarak kahve tüketen bireylerde karaciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne yakalanma riskinin önemli ölçüde azaldığını gösteren bilimsel araştırmalar da göze çarpıyor. Bu faydalarının yanı sıra kahve, hem dünyada hem de ülkemizde son zamanlarda özellikle peeling etkisi yarattığı için cilt bakım ürünlerinde de sıklıkla kullanılıyor.

Yeterli ve dengeli olarak planlanmış bir beslenme düzenine ek olarak antioksidan ve biyoaktif bileşenler içeren bazı besinlerin de eklenmesi oldukça fayda sağlıyor. Kahve, bu besinler arasında en çok bilinen ve tercih edilen aktör olma özelliğini koruyor. Bu yüzdendir ki kahvenin hastalıklar üzerindeki olumlu etkileri ve faydaları konusunda sıklıkla bilimsel araştırmalar yapılıyor.

ZAYIFLAMA SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR

Kahvenin yararları üzerinde duran Arabica Coffee House Ceo’su Av. Sertaç Yalçın; “ Kafeinin en yaygın psiko-aktif ilaç olduğunu söyleniyor. Gerçekten de yapılan araştırmalar kafein alımının modern yaşama uyum sağlama açısından önemli bir yardımcı olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni de insan vücudunun çalışmasının gün ışığı ve gecenin oluşturduğu bir ritme alışık olması. Ancak modern yaşamın düzenine ayak uydurmak için bu ritmin bozulması gerekebiliyor. Bu noktada da devreye kahve giriyor. Kafein aynı zamanda, yağ hücrelerine doğrudan sinyal göndererek yağları parçalamalarını söyleyen sinir sistemini uyarıyor ve metabolizmanın hızlanmasına da katkıda bulunuyor. Böylece yağ yakma ve dolayısıyla zayıflama sürecini hızlandırdığı da biliniyor. Tabii bu süreçte iyi, kaliteli ve doğru kavrulmuş kahveyi sade olarak tüketmeye ve dengeli beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Kafeinin beyin dışında bağırsak, kalp ve solunum sistemine etkisi varsa da, asıl olarak bu yolda merkezi sinir sistemini yani beyni uyarıyor. Aynı zamanda kahve; dikkat, uyku, yakın hafıza gibi işlevlerimizi olumlu yönde etkiliyor.” ifadelerini kullandı.

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