banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
"UBP yol haritasını belirledi"
"UBP yol haritasını belirledi"
Dünyada gerileyen gıda enflasyonu KKTC'de yine arttı
Dünyada gerileyen gıda enflasyonu KKTC'de...
UBP yerel gündem ile toplandı!
UBP yerel gündem ile toplandı!
Petrolde sert yükseliş
Petrolde sert yükseliş
15 araç trafikten men edildi
15 araç trafikten men edildi
banner404

Kahve içenler dikkat!

05 Kasım 2022 Cumartesi 14:26
Kahve içenler dikkat!

Heyecan ve panik atağın birbirine karıştırıldığı uyarısında bulunan uzmanlar, panik atak nedir sorusunu yanıtladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Arzu Dalmış, gerçek bir tehlike olmaksızın, beklenmedik bir anda gelen fiziksel belirtiler ve bunlara eşlik eden yoğun korku tablosu olarak özetlenen panik atak nedenleri arasında düzensiz uyku ve aşırı kafein tüketimi bulunduğuna dikkat çekiyor.

Heyecan ile panik atağın birbirine karıştırıldığını söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Arzu Dalmış, panik atağın toplumda görülme oranın yüzde 2-3 civarında olduğuna ve genelde 25 ile 45 yaş grubu arasında görüldüğüne dikkati çekti. 'Panik' ve 'atak' sözcükleri keskin bir anlam ifade ettiği için hastalara, sıkıntılarını anlatma noktasında cazip hale geldiğini vurgulayan Dalmış, "Dolayısıyla sıkıntılı da olsa, heyecanlı da olsa hasta, 'Ben de panik atak var' diyor. Oysaki panik atağı, gerçek bir tehlike olmaksızın, beklenmedik bir anda gelen fiziksel belirtiler ve bunlara eşlik eden yoğun korku tablosudur. Yaklaşık 10 dakika içinde şiddetlenir, 20 ila 30 dakika kadar sürer, çok nadiren 1 saate kadar ulaşır. Panik atak belirtileri neler? Belirtileri ise, bir anda başlayan kalp çarpıntısı, titreme, terleme, göğüste sıkışma, nefes alamıyormuş gibi olma, üşüme gibi durumlar olabiliyor. Ancak bunların hepsi aynı anda olamayabiliyor. Tüm bu fiziksel belirtilerin hepsine yoğun ölüm korkusu, aklımı kaçıracağım korkusu veya çevreye ve bedene yabancılaşma duyguları da eşlik edebiliyor. Aslında baş dönmesi, çarpıntı gibi masum belirtileri kişi, bir felaket olacakmış gibi yorumluyor" dedi.

PANİK ATAK NEDENLERİ ARASINDA KAFEİN TÜKETİMİ DE VARMIŞ

Psikiyatrist Dalmış, panik atağın kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görüldüğünün alçını çizip, "Bir de şehir ortamında daha stresli bir yaşam olduğu için kırsala göre iki kat daha fazla görüyoruz. Düzensiz uyku, kafeini fazla tüketme de panik atağa sebep olabilir. Panik atağı yaşayan kişinin hayatı bir nevi açık cezaevi yaşantısına dönebiliyor. Çünkü daha önce panik atak yaşayan kişi, bunu yaşadığı yerlere gitmemeye çalışır. Örneğin otomobilinde yakalandıysa otomobil kullanmamaya başlar. Kişinin sosyal ortamı gün geçtikçe küçülür. İlk panik atak acil servislik yapar. Ancak bir dahaki sefere kişi hastaneye gitmez çünkü 20 ya da 30 dakika içinde geçeceğini bilir. Panik atağa yakalanmamak için her zaman düzenli uyku ve kafeinden uzak durmak gerekiyor" diye konuştu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyku apnesi basit horlamadan nasıl ayırt edilir?
Uyku apnesi basit horlamadan nasıl ayırt edilir?
Nöbetçi Eczaneler (04 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (04 Kasım 2022)
Pfizer-BioNTech, grip ve Covid-19 için tek bir aşı geliştirecek
Pfizer-BioNTech, grip ve Covid-19 için tek bir aşı geliştirecek
Moderna satış tahminlerini düşürdü
Moderna satış tahminlerini düşürdü
Reflü deyip geçmeyin! Bunlara da sebep oluyor...
Reflü deyip geçmeyin! Bunlara da sebep oluyor...
Nöbetçi Eczaneler (01 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (01 Kasım 2022)
Pasif içicilerde "akciğer kanseri" riski yüzde 30 artıyor
Pasif içicilerde "akciğer kanseri" riski yüzde 30 artıyor
Kısa sürede kilo verdiren ödem attırıcı yiyecekler!
Kısa sürede kilo verdiren ödem attırıcı yiyecekler!
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama!
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama!
Bu bölgenizdeki ağrı kalp krizini aylar öncesinden bildiriyor!
Bu bölgenizdeki ağrı kalp krizini aylar öncesinden bildiriyor!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim